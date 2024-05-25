Narenciye sektörü için önemli bir yatırım olacak "Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri" ile ilgili bilgilendirme toplantısı, KKTC’ye günübirlik resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve bakanların da katılımıyla yapıldı.

Cevdet Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada yeni bir mali işbirliği programı üzerinde çalıştıklarını ve en kısa sürede imzaların atılacağını açıkladı.

Sağlıktan enerjiye, ulaştırmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, hayata geçecek projenin son dönemde dünyada da hakim olan çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan istifade etmeyi önceleyen bir proje olduğunu vurguladı.

Tesiste ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş, proje ile ilgili brifing verdi, sonrasında ise bilgilendirme toplantısına geçildi.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sırasıyla birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

-Üstel: “Tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, etkinlikteki konuşmasında sözlerine bir kez daha Yılmaz ve heyetini aralarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Üstel, tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Başbakan Üstel, Güzelyurt’un federasyon görüşmeleri yapılırken hep masaya konduğunu ve bunun da Güzelyurt insanını bölgeden uzaklaştırdığını söyledi.

“Biz hükümete geldiğimiz günden beri Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la en üst seviyede protokoller yaptık. O protokoller çerçevesinde Güzelyurt halkına hizmet etmeye, büyük projelere imza atmaya başladık.” diye konuşan Üstel, Cevdet Yılmaz ile yaptıkları istişarelerde önceliklerinin yarım kalan projeleri bitirmek olduğunu

ifade etti.

Üstel, ilk yaptıkları icraatın Güzelyurt-Lefke ana yolunu bitirmek olduğuna işaret ederek, yolun bitirilmesiyle vatandaşların artık çift şerit yoldan güvenli şekilde seyrettiklerini söyledi.

-Temeli atıldıktan sonra 40 hafta içinde bitecek

Üstel, “Bugün Güzelyurt'ta narenciyecilerimize hayat verecek büyük bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de temelini atıp en geç 40 hafta içerisinde de bunu bitireceğiz.” dedi.

Güzelyurt’ta tarımla, narenciye ile uğraşanların artık su sorunu olmayacağını vurgulayan Üstel,

“Anavatanımızdan gelen suyla toprağımızı buluşturuyoruz. Bu büyük projelere hep Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle yapıyoruz. Bu desteklerinden dolayı da Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a sonsuz teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

- “Soğuk hava deposunun kapasitesi daha sonra 40 bin tona çıkarılacak”

İlk etapta 15 bin ton olarak planlanan soğuk hava deposunun kapasitesinin daha sonra 40 bin tona çıkarılacağını ifade eden Üstel, 1974’ten sonra bölgeye böyle bir soğuk hava deposu yapılmadığını kaydetti.

“Soğuk hava deposuyla birlikte gerek üreten kesimdeki insanlarımız, gerekse narenciye üreticilerimiz artık büyük bir nefes alacak.” diye konuşan Üstel, soğuk hava deposunun kapasitesinin 4 yıl içinde 40 bin tona tamamlanacağını kaydetti.

-"Narenciye alanında gelmiş geçmiş sorunların önüne bir nokta koyuyoruz"

Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu proje ile birlikte ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kendi ürettiği enerjiyle kendi makinaları çalışacak ve devlete hiçbir yükü olmayacak. Proje, kendi kendini çevirecek bir proje. Sıkma kapasitesi 350’den 1000 tona çıkarılacak. Narenciye alanında gelmiş geçmiş sorunların önüne bir nokta koyuyoruz.

Narenciyede yaşadığımız sorunların hiçbirini 2025'te yaşamayacağız. Narenciyecinin daha çok üretmesi ve teşvik edilmesi için kendi kaynaklarımızla 154 milyon TL ödeme yaptık, bunlara devam edeceğiz."

-Hastane ihalesi pazartesi

Başbakan Üstel, inşaat halindeki Güzelyurt Hastanesi için pazartesi ihaleye çıkılacağını da açıkladı ve "Bütün projelendirme çalışmaları tamamlandı. Güzelyurt artık sağlıkta sorun yaşamayacak. Bu hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi'nin de büyük bir yükünü almış olacak.” diye konuştu.

-Yılmaz: “Tesis, güneş enerjisiyle kendi ihtiyacını karşılayacak”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Kıbrıs Türkü ile sürdürülen iş birliği projelerini bizzat yerinde görmek amacıyla Kıbrıs'ta bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Ünal Üstel ile narenciye sektöründe “İleri Meyve İşleme ve Donmuş Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde bir mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydeden Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton daha sonraki vadede 40 bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposu inşa edileceğini hep birlikte duyurmuştuk. Proje için bugün burada ilgililerden brifing aldık. Hem sahayı görmüş olduk, hem de yapacakları uygulamalarla ilgili genel bir bilgilendirme yaptılar.” dedi.

Narenciye ticaretinde üreticinin yaşadığı mevsimsel sorunların en aza indirgenmesini sağlayacak depo inşası çalışmalarını bu vesileyle başlattıklarını kaydeden Yılmaz, tesisin diğer bir özeliğinin ise güneş enerjisi ile kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde bir projelendirmenin yapıldığını ifade etti.

Hayata geçecek projenin son dönemde dünyada da hakim olan çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan istifade etmeyi önceleyen bir proje olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

-Projenin içeriği

“İlk etapta projede hem yaş meyve hem de konsantre ürüne yönelik konsantre tesisin modernizasyonu ve kapasite artışı da öngörülmektedir. Tamamı modern raf sistemi ile donatılmış soğuk ve donmuş muhafaza odaları yapılacak. Bu muhafaza odaları Güzelyurt olmak üzere tüm Kıbrıs'ta üreticilerin hizmetinde olacak. Soğuk hava muhafaza odaları marifetiyle, piyasalara değerinde yaş meyve satılabilecek. Böylece üreticimiz de korunmuş olacak. Ayrıca konsantre ürün muhafaza kapasitesi de arttırılacak.”

Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile KKTC Tarım Bakanlığı arasında sürekli bir diyalog ve iş birliği sağlandığını kaydeden Yılmaz, tarım sektörünün stratejik ve “modası hiçbir zaman geçmeyecek” bir sektör olduğunu ifade etti.

- “Planlı tarımı ve üretimi güçlendirmemiz gerekiyor”

Tarım sektörünün altyapısını daha da kuvvetlendirmenin önemine değinen Yılmaz, planlı tarımı ve üretimi güçlendirmelerinin gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, “Bu çerçevede tespit ettiğimiz en büyük eksikliklerden biri de, depolama eksikliğiydi. Bu eksikliği tamamlamak üzere çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni özellikle bu projeye dahil ettik. Kendileri soğuk hava tesislerini hayata geçiren ve başarılı şekilde işleten bir altyapıya sahipler.” dedi.

-Hastane

Güzelyurt Hastanesi inşaat alanını da inceleyeceklerini anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada da bütün çalışmalarımızı, planlamalarımızı bitirmiş durumdayız. Pazartesi günü de inşallah ihalesine çıkılacak. Uygulamanın da yine en hızlı şekilde yapılacağına inanıyorum. Sağlıktan enerjiye, ulaştırmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ve bunların altyapısına eğilmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz. Sulamadan bahsetti Sayın Başbakan. O da dev bir proje gerçekten... Biliyorsunuz, denizin altından geçen bir boru hattıyla su taşımıştık ve içme suyu problemi aşağı yukarı bitti. Şimdi sulamalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da bir tarım master planı yapıyoruz birlikte... Bitki desenli, toprağın özelliğine, konumuna göre ortaya çıkaran planlı tarımın aslında altyapısını oluşturan çok güzel bir master plan çalışması da devam ediyor. Onunla birlikte sulama projelerimiz sürdürüyoruz."

KKTC'de çiftçilere bu sene ilk defa arpa desteği sunduklarını hatırlatan Yılmaz, çiftçilerin maliyetlerini düşürmeleri, daha maliyet etkin bir şekilde üretim yapabilmeleri için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs'ın çözümsüzlüklerle, belirsizliklerle değil refahla, huzurla, ilerlemeyle anılmayı hak eden bir coğrafya, ülke, toplum olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

-"Barış Harekatı olmasaydı Filistinlilerin akıbetiyle karşılaşılabilirdi"

"Bu dönemde bölgemizde yaşanan gelişmelerin Doğu Akdeniz'de istikrarın önemini de bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Siyasi olarak da baktığımızda Gazze'de yaşananlar, Filistin'de yaşananlar hepimiz için ibret niteliğinde. Bu sene inşallah 50. yılını idrak edeceğimiz mutlu Barış Harekatı'nı bir kez daha hakikaten anlıyoruz, takdir ediyoruz. O Barış Harekatı olmasaydı, bugün Kıbrıs Türkü, Filistinli kardeşlerimizin karşılaştığı akıbetle karşılaşabilirdi. Bugün çok farklı bir ortam olabilirdi bu adada. Dolayısıyla o Barış Harekatı'nı yapanları ve şehitlerimizi gazilerimizi, rahmetle, minnetle andığımı bir kez daha ifade etmek isterim."

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önümüzdeki dönem daha fazla teknolojiden, katma değerden, yapay zekadan, yeni uygulamalardan bahseden, kalkınmasını, gelişmesini çok daha ileri boyutlara taşıyan güçlü bir ülke olarak devam edecek." diyen Yılmaz, anavatan ve garantör devlet olarak Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları her daim destekleyeceğini, KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

İki devlet olarak kaynakları verimli şekilde kullanmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, “Bu çerçevede yeni bir mali iş birliği programı üzerinde Sayın Başbakan Üstel ve ekibi ile birlikte çalışıyoruz. Yakın bir vadede inşallah bunun da imzasını birlikte atacağız. Yeni dönemin önceliklerine göre yeni bir mali iş birliği çerçevesini de, ekonomik mali işbirliğini de hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

- Güzelyurt Hastanesi’nde incelemelerde bulunuldu

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra 4. Etap ihale süreci başlayan Güzelyurt Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yılmaz’a Üstel ve diğer yetkililer eşlik etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek burada Yılmaz ve Üstel'e brifing verdi.