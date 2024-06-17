Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi Tuncay Apakgün, TBK Gazisi Hayrettin Akın ile Kadir Mehmet ve Cuma Ulu isimli şehitlerin yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz”diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde huzur içinde yaşandığını kaydetti.



Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, TMT Mücahidi Tuncay Apakgün ile TBK Gazisi Hayrettin Akın, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.