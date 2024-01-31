Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'de Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızla KKTC'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabb'im hepimizi her türlü afetten korusun."