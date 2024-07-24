Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu

Kıbrıs Türk halkı 1960'lardan beri haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını, federalizme dayalı tekliflere Türkiye’nin de Kıbrıs Türkü'nün karnının tok olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkı neredeyse üç çeyrek asırdır haksızlığa, hukuksuzlıa, ayrımcılığa maruz kalıyor” dedi.

Erdoğan, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki tüm adımlarını takip ettiklerini, ihtiyaç halinde müdahalede bulunduklarını vurgulayarak, "Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz. Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasbedilen hakları için de geçerlidir" dedi.

Kıbrıs Türk halkının 1960'lardan beri haksızlığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok. Hedefimiz KKTC'nin tanınırlığını artırmaktır. Ana vatan ve garantör ülke olarak Barış Harekatı'nın yıldönümünde tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

KIBRIS'TAKİ TÖRENLERE CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN KATILMASI

20 Temmuz'da Lefkoşa'da düzenlenen törenlerde sergilenen birlikteliğin başta terörle mücadelede olmak üzere milli meselelerde sürdürülmesini temenni ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Biz komşularımızla ilişkilerimizde gerilim peşinde değiliz. Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız" dedi.