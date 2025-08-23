Yılmazköy 12. Uluslararası Halk Dansları Kültür Festivali ve 3. Yılmazköy Folklor Şöleni dün akşam yapıldı.

Gönyeli Alayköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu festival ve şölenin herkes için unutulmaz bir buluşma olduğunu kaydederek, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi’ne, iş birliği için Yılmazköy Spor Kulübü’ne, sahne alan tüm ekiplere ve katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, kültürümüzü, sanatımızı ve birlikteliğimizi yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.