Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yoldan çıkıp refüje çarpan araç Halkbank çemberindeki çukura düştü. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 08.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, soldan ikinci şeritte Lefkoşa istikametine giden Ahmet Selçuk Çınar (E-20) Halkbank çemberine geldiğinde MU 857 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüjdeki bordür taşlarına çarparak refüje savulan araç çalışma nedeniyle kazılan çukura düştü. Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.