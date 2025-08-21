Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Atina'da bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı yazılı açıklamada, Yerapetritis ve Şeybani görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Zohiu, bugünkü buluşmada ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin görüşme yapıldığını belirtti.

Göç meselesinin de görüşmede ele alındığını aktaran Zohiu, teknik heyetler oluşturularak göç konusunda işbirliğinin ilerletilmesine karar verildiğini bildirdi.

Zohiu, Yerapetritis'in, Yunanistan'ın Suriye'nin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne olan desteğini Şeybani'ye ilettiğini, Atina'nın Suriye'de kapsayıcı ve dış etkilerden uzak bir yönetime yönelik arzusunu aktardığını kaydetti.

Sözcü Zohiu, Yerapetritis ve Şeybani'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de katılımıyla, eylülde New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü bir toplantı düzenleyerek bölgesel işbirliğini ilerletme niyetlerini ortaya koyduklarının da altını çizdi.