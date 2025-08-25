Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” kursları Lefkoşa Çocuk Yuvası çocuklarıyla devam edecek.

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği ve Su Sporları Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri ve asistanları tarafından gerçekleştirilen yüzme eğitimlerinin beşinci periyotu yapılacak.

Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kapalı Yüzme havuzunda 7’si özel 20 çocuğa yönelik verilecek kurslar, 2 ay boyunca devam edecek. Eğitmenler, kursu, özel gereksinimli çocuklara, birebir özel ders olarak düzenleyecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, bir süredir yüzme kurslarının başarıyla devam ettiğini, 5’inci etap yüzme kurslarının Lefkoşa Çocuk Yuvası’ndaki öğrencilerle devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Çocukların hem spor yaparak hem de eğlenerek yüzmeyi öğrenmelerinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Ozanoğlu, beşinci periyot eğitimlerinin başarıyla geçmesini temenni etti.