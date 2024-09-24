Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Ankara’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 2024 yılı I. Kıdemli Memurlar Toplantısı’na ve 25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Gala Konseri’ne katılacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın kültür bakanlıklarının temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantılarda KKTC’yi temsilen yer alacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Zaimağaoğlu, yarın Ankara’da düzenlenecek 25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Gala Konseri’ni de izleyecek.

TÜRKSOY’a üye devletlerin kültür bakanlıklarının temsilcilerinin bir araya geldiği toplantılarda üye ülkelerin 2026 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti önerileri ile 2026 anma yılı ilanına ilişkin teklifleri değerlendirilecek.

-TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı ile görüşme...

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Ankara temasları çerçevesinde TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Sait ile de görüşerek, 25. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğini KKTC’de gerçekleştirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk dünyası opera sanatçılarını KKTC’de ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade eden Zaimağaoğlu, 2025 yılında gerçekleştirecekleri TÜRKSOY Opera Günleri konserlerinde tüm üye devletlerin opera sanatçılarını KKTC’de görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Toplantının Türk devletlerinin bağlarını daha da güçlendireceğini vurgulayan Zaimağaoğlu, 25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Ankara Devlet Opera Bale Sahnesi’nde yarın düzenlenecek Gala Konseri’nde KKTC’li Opera Sanatçısı Nejla Egemen ve Türk devletleri sanatçılarını TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Sait ile birlikte izleyeceklerini bildirerek, Ankara’daki tüm sanatseverleri konsere davet etti.