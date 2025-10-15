Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi"nin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edilmesini eleştirerek, anayasal konularda 29 milletvekiliyle değişiklik yapılmasının “yanlış” olduğu görüşünü savundu.

Çeler, hükümetin Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm kararını gündeme taşımasının “tamamen seçime dönük bir hamle” olduğunu savunarak, bu hamlenin, yıllardır toplumu bölmeye çalışan bir propaganda anlayışının son örneği olduğunu dile getirdi. Çeler, “Federasyoncular ve iki devletliler üzerinden taraf yaratmaya çalıştılar, tutmayınca son çare olarak bunu yaptılar” ifadesini kullandı.

Bu yaklaşımın “ciddi diplomatik sonuçlar doğurabileceğini” ifade eden Çeler, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in önüne “altın tepsiyle bir fırsat sunulduğunu” savunarak, “Yeşil Hat Tüzüğü’nün askıya alınması ya da pasaport iptali gibi adımların gündeme gelme ihtimali yüksektir” dedi.

Çeler, bu süreçte ekonomik baskının da artabileceğini savunarak, “Yeşil Hat Tüzüğü askıya alınırsa, kuzeye ekonomik bir kuşatma başlamış olacak” ifadelerini kullandı.

Simon Aykut ve iş dünyasının bazı temsilcilerine yönelik tutuklamaların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Çeler, “Müteahhitler, emlakçılar, mimarlar ve mühendislerle yapılan çalışmalar kriminalize edilirse, tamamen kuzeye hapsoluruz” görüşünü savundu.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın seçimden sonra ekibiyle birlikte Türkiye’ye yapacağı ziyaretin “kritik” olacağını belirten Çeler, “Türkiye ile geçmişte de görüş farklılıkları olsa da oturulup konuşuldu. Gereken hazırlık yapıldığında bu kez de konuşulur” dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çeken Çeler, “Gazze’de yaşananları ve Türkiye’nin Mısır’daki varlığını görüyoruz. Sırada Kıbrıs var. Güney sahillerinde hidrokarbon kaynakları varsa, bunun en kullanılabilir yönü kuzeyden ve Türkiye üzerinden geçer. Bunun için çözüm şart.” dedi.

TDP’nin aday çıkarmayarak Erhürman’ı destekleme kararını bir “fedakarlık” olarak nitelendiren Çeler, “Toplumun inancını kazandık. Erken seçimlerde TDP mecliste ve hükümette olacak” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “Erhürman federasyon görüşmesi başlatırsa görüşmecilik yetkisini alırız” ifadesine de değinen Çeler, “Bu hükümetin 3-4 ayı kaldı. Erhürman görevi devralıp hazırlıklarını yaptığında erken seçim olacak ve hükümette biz olacağız. Öyle bir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

Çeler, hükümetin AB nezdinde hiçbir girişimde bulunmadığını belirterek, “AB vatandaşlığı alamayan insanlar adaya sıkıştı. Hükümet AB’nin kapısını aşındırmak yerine fahri doktoralarla övünmeyi tercih etti. Halkının haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde arayacak yerde iki devletli söylemle zaman kaybetti” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın kullandığı dilin toplumda karşılık bulmadığını savunan Çeler, “Toplumu bölmeye çalışan bir dil kullanıyor ama artık çok geç” dedi.

Çeler, Erhürman’ın iç meselelerde “toplumun sesi” olacağını belirterek, “İlaç eksikliği, sağlık sistemindeki sorunlar, trafik, eğitim… Bu hükümet beş yılda hiçbirine çözüm bulamadı. Erhürman, anayasa bağlılığı ve bilinciyle eksik kalan noktalarda yön gösterecektir" şeklinde devam etti.

Türkiye ile ilişkilerde diyalog istediklerini söyleyen Çeler, “Erhürman’ın Türkiye için bir sorun yaratacağını düşünmüyoruz. Tartışırız ama kavga lüksümüz yok. Türkiye garantör devlettir. Kardeşlik içinde hareket etmeliyiz” dedi.

Çeler, son olarak “Beş yıldır ciddiyetten uzak, dünyada temsil edilmeyen bir dönem yaşandı. Artık onurla, gururla temsil edileceğimiz bir döneme ihtiyacımız var. Bu yüzden Tufan Erhürman’ı destekliyoruz. Toplumsal güvenin yeniden inşası için TDP üzerine düşeni yaptı.” ifadelerini kullandı.