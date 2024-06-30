Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen General Choi Hong Hi Zor Hareketler Yüksekte kırış Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken maçları Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Sonuçları
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver
3.Kategori: 1. Daria Shymushevska
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş
8.Katagori: 1. Emine Şahin
9.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen
10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen
11.Kategori: 1. Ela Yağızsoy
12.Katagori: 1. İnci Demir
13.Kategori: 1. Arosha Anari
Erkekler Sonuçları
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu
3.Kategori: 1. Berat Sütçü
4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın
5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın
6.Kategori: 1. Ali Kencebay
7.Kategori: 1. Mustaa Kemal Çağlar
8.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
9.Kategori: 1. Kerem Kencebay