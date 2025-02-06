Dijital çağın getirdiği dönüşümler, gençlerin kariyer yolculukları ve geleceğin şekillendirilmesi üzerine kapsamlı bir bakış sunan Gençlik ve Gelecek Kongresi, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği ve İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi iş birliğinde düzenlenecek kongrede, alanında uzman akademisyenler, girişimciler ve düşünce liderleri, dijital çağda gençlerin rolü, yapay zekâ ve yetkinlik ilişkisi, kimlik ve kariyer inşası gibi konular üzerine konuşmalar yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nden yapılan açıklamada, “Dijital çağın getirdiği yenilikleri anlamak, fırsatları değerlendirmek ve geleceğe yön vermek isteyen tüm gençleri fikirlerin parladığı ve geleceğin şekillendiği bu kongreye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kongre, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda 8-9 Şubat tarihlerinde saat 10.00’da yer alacak.