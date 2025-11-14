Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı.

-Ömürlü: “Dünya tarihine kazıdığı bir dönüm noktası”

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, “15 Kasım 1983, yalnızca bir ilan tarihi değil Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanarak, dünya tarihine kazıdığı bir dönüm noktasıdır. Bu tarih, yıllarca maruz kalınan saldırıların, göçlerin, izolasyonların ve emeğin sonunda kendi devletine kavuşan bir halkın gurur günüdür” dedi.

Bugün gelinen noktada Ada’daki müzakere zemininin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yürütülmesinin, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması açısından vazgeçilmez olduğunu ifade eden Ömürlü, “Devletimizin varlığını tartışmaya açacak hiçbir yaklaşım kabul edilemez” vurgusu yaptı. KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının en büyük emaneti ve en güçlü teminatı olduğunu kaydeden Ömürlü, Dernek olarak bu emanete daima sahip çıkacaklarını ve devletin egemenliğinden geri adım atmayacaklarını belirtti, “KKTC ilelebet yaşayacaktır” dedi.

-Kuran: “Kıbrıs Türk halkının yıllar süren direnişinin, özverisinin ve kararlılığının sembolü”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Duygu Adahan Kuran da mesajında, “15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının yıllar süren direnişinin, özverisinin ve kararlılığının sembolü, demokrasiye, özgürlüğe ve egemenliğe olan inancın tüm dünyaya duyurulduğu tarihi bir gündür” dedi.

Cumhuriyetin değerlerine, demokrasisine ve halkın sağlığına hizmet etme sorumluluğunu kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Kuran, sağlık, barış ve refah dolu bir gelecek diledi.

-KTİMB Yönetim Kurulu: “KKTC, 42 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu da, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 42 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatı olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

-Prof. Dr. Karatepe: “Önemli bir dönüm noktası”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) adına mesaj yayımlayan Prof. Dr. Osman M. Karatepe de, 42 yıl önce kurulan KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Karatepe mesajında, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Cumhuriyetin ilan edildiği Meclis birleşiminin tamamlanmasından sonra Federe Meclis önünde toplanan halka hitaben yaptığı konuşmada, “Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarına” ifadesini kullandığını da hatırlattı.

-Mındıkoğlu: “Kıbrıs Türk halkının var olma iradesinin, özgürlük tutkusunun ve bağımsızlık sevdasının tescili”

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN) Başkanı Kağan Mındıkoğlu da, 15 Kasım 1983 tarihinin, yalnızca bir devletin ilanı değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının var olma iradesinin, özgürlük tutkusunun ve bağımsızlık sevdasının tescili olduğunu vurguladı.

“Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bu geçmişte büyük fedakârlıklarla mücadele eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve halkımızın kararlılığı sayesindedir” diyen Mındıkoğlu, “Bugün bizlere düşen görev, bu emaneti korumak, Cumhuriyetimizin temellerini daha da güçlendirmek ve gelecek kuşaklara barış, adalet ve refah içinde bir ülke bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

-Turgut: “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı devletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut da, KKTC’nin, sadece bir yönetim biçimi olarak değil aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, hoşgörü kültürünün, birliğinin ve çağdaş değerlere olan bağlılığının sembolü olduğunu kaydetti.

Turgut, “15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, biz eğitimciler için yalnızca bir kutlama günü değil devlet olmanın, özgür yaşamanın, devletimizin milli ve manevi değer ve dinamikleriyle ayakta tutulacak sarsılmaz bina olduğunu anlamanın ve KKTC’nin devamını sağlamanın önemini öğrencilerimize anlatma fırsatıdır” dedi.