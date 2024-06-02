1 Haziran Çocuk Günü Gönyeli ve Yenikent’te etkinliklerle kutlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin, her yıl 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel düzenlediği Çocuk Şenliği bu yıl da kortej yürüyüşü ve gösterilerle başladı ve dün gün boyu devam etti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden (GAB) verilen bilgiye göre, gecenin finalini Türkiye’nin sevilen gruplarından Kolpa yaptı.

-Amcaoğlu: “Bu güzel etkinlik çocuklara armağan olsun”

GAB Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada alanı dolduran binlerce kişiye teşekkür etti ve Dünya Çocuklar Günü nedeniyle düzenledikleri etkinliğin tüm ülke çocuklarına armağan olması dileğinde bulundu.

Amcaoğlu, sponsorlar, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na, SÜTEK’e, Radyo Juke’a ve Çağkan Yapı’ya ayrıca etkinlikte emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Çocuk Şenliği’nde kurulan stantlarda birçok vatandaş hem yiyecek-içecek tüketti hem de etkinliklerle eğlendi.

Klasik Otomobil Sergisi, çocuk oyun alanları, Satranç Turnuvası, Bisiklet Parkuru, DJ performansları ile dans ve jimnastik gösterileri gibi etkinlikler gün boyunca şenlik alanında yer aldı.

Kolpa konserinden önce “Retro Çalgıcıları” alanda bulunan vatandaşlara ve çocuklara konser sundu.

Etkinlikler çerçevesinde geleneksel uçurtma coşkusu da Belediye Bulvarı’nda yaşandı. Saat 16.00’dan itibaren uçurtmalarını alan çocuklar gökyüzünü uçurtmalarla doldurdu.

-Damla Sokak Park açılışı da yapıldı

Öte yandan Cuma günü yine Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde Yenikent Damla Sokak’ta yapımı tamamlanan 3 bin metre karelik alan içerisinde basketbol ve voleybol sahaları bulunan bir parkın da açılışı yapıldı.

-Bugün Alayköy’de etkinlikler var

Gönyeli Alayköy Belediyesi Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün ise, Alayköy’de çocuk Şenliği devam edecek. Alayköy’de etkinliklerde de yine uçurtmalar dağıtılacak, çocuklar için birçok etkinlik yer alacak.

Alayköy’de finali Retro Çalgıcıları yapacak.

Alayköy’deki etkinliklerin ardından Gönyeli Alayköy Belediyesi Dünya Çocuk Günü etkinlikleri sona erecek.