UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, gündemdeki konuları tartışmak üzere Genel Başkan Ünal Üstel'i canlı yayında tartışmaya davet etti.

Taçoy’un daveti üzerine Kıbrıs Genç Tv programcısı Mustafa Alkan kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy’u ve Genel Başkan Ünal Üstel'i canlı yayında tartışmaya davet etti.

Alkan, "Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı ile seyircinin her zaman takdirini alan Er Meydanı’nın kapıları her iki adaya da açıktır" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:

Gündemde bu kadar konu var varken, özellikle UBP içerisinde demokrasi bir kez daha sorgulanırken, buyursunlar gelsinler Hakin Televizyonu Kıbrıs GENÇ TV ekranlarında halkın karşısına çıksınlar.”

