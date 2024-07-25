Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin durum hareketsizdir, ne de içerdeki meselelerle ilgili hiçbir şey değişmez diye bir şey vardır. Birileri mademki bizi bu kadar umutsuzluğa mahkum etmeye çalışıyor, değiştirme irademizi gösterme zamanıdır.” diye konuştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı programda soruları yanıtlayan Erhürman, “Ölü gözünden yaş beklenmeyeceğine” dikkat çekti ve tek yolun değiştirme olduğunu belirtti.

2019’un ortasından itibaren Ulusal Birlik Partisi (UBP) iktidarlarının devam etiğini söyleyen Erhürman, “Beş yıldır bu ülkede iktidardasınız, bu çok kolay nasip olmaz. 2021’den sonra nüfusta çok ciddi artış yaşandı. Bu beş sene içinde örneğin elektrik konusunda ne yaptınız?” diye sordu.

Ülkedeki elektrik sorununu örnek gösteren Erhürman, bu konuda ne yapılması gerektiğinin de açık olduğunu belirterek, “Santral alınması, alt yapının geliştirilmesi, bakımların düzenli yapılması gerekiyor.” dedi.

- “Kıb-Tek, milyonlarca dolar zarara uğratıldı”

Tüm bunların daha önceki CTP hükümetlerinde yapıldığına işaret eden Erhürman, beş yıl içinde, tarihte görülmeyen ihalesiz akaryakıt alımı da gerçekleştirildiğini ve Kıb-Tek’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığını belirtti.

Beş yıldır istikrarlı bir şekilde, ülkenin elektrik konusunun da diğer konularda olduğu gibi yönetilemediğini kaydeden Erhürman, “CTP ne yapılması gerekirse onu yapacak. Bu kadar basittir. Yapılması gerekenler çok açık aslında.” diye konuştu.

UBP’de şu anda çok ciddi bir kurultay kavgası olduğunu savunan Erhürman, kurultaydan dolayı memleket sorunlarının “duyulmamasını” eleştirdi.

Geçmişte UBP kurultayları döneminde ülkeye neler yaşatıldığının da bilindiğini vurgulayan Erhürman, söz konusu durumun ilk kez yaşanmadığını dile getirdi.

“Bütün bunlara rağmen bu arkadaşlar istikrar talep ediliyor. Beş yıllık istikrarları ortada… Bu dönemde yaptıklarından memnunsanız, bu arkadaşlara oy vermeye devam edersiniz. Ne yapacakları, ne yaptıklarından belli zaten.” diye konuşan Erhürman, ekonominin güneye kaydığını herkesin dile getirdiğini ancak ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin sesinin çıkmadığını dile getirdi.

- “Ölü gözünden yaş beklenmez”

Tufan Erhürman, “Bu arkadaşlar kendilerini yok hükmünde kabul ettiler. Ölü gözünden yaş beklenmez.” ifadelerini kullandı.

“Beş senedir iktidarda olan yapı hala istikrar istiyor.” diye konuşan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin sadece kurultay düşündüğünü, başka bir şeyle ilgilenmediğini öne sürdü.

Erhürman, “Bu kurultay bitecek ve ‘gerçeğin çölüne hoş gelecekler.’ Şu an bulutlarda geziyorlar. Memleketin durumu ortada.” dedi.

“Herkes sorumluluğunu üstlensin. Algı operasyonlarıyla halkın aklıyla dalga geçmeyin.” ifadesini kullanan Erhürman, kötülüğün istikrarlı hale getirilmek istendiğini belirtti.

“Meşrepleri çok geniş, her şeyi hazmedebiliyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz.” diyen Erhürman, artık insanların da bunun farkına varması gerektiğini vurguladı.

Erken seçimin artık bir “beka sorunu” haline geldiğine dikkat çeken Erhürman, “Geçirilen her gün memlekete verdikleri zarar katlanarak büyüyor. Bazı zararların geri döndürülmesi de mümkün olmayacak.” şeklinde konuştu.

- “Tek yol değiştirmektir"

Kıbrıs konusuna da değinen Erhürman, çok ciddi bir kapı arkası diplomasisi yürütüldüğünü belirtti.

“Çok ciddi hareketlilik var ve BM zannedildiği gibi bu konuda ölü taklidi yapmıyor. Tüm taraflar, yaptığı açıklamalarla pozisyon alıyorlar.” diye konuşan Erhürman, “Nasılsa bir şey olmaz” döneminde olunmadığını belirterek şöyle davam etti:

“Eylül’de ne olur kimse bilemez. Eylül’e kadar çok ciddi bir hareketlilik olacak. Türkiye’den, Güney’den, Yunanistan’dan, AB’den ve BM’den söylenenler var ama bizden söylenen ve anlam yüklenecek bir şey yok. Uzun bir süreden beri Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs konusunda özne olmaktan çıkaran bir yaklaşım sergileniyor. Biz, tüm taraflarla diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz.”

Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, elektrikte birçok sorunun bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Bir tek yol var, değiştireceksiniz. Uygarlığın gereği, beğenmediğini değiştirmektir. Kiminle değiştireceğin senin iradendir. Bu medeni bir davranıştır ve dünyanın her yerinde bu yaşanır.” dedi.

İnsanların yurtsuzluk hissini bu kadar yoğun yaşadığı bir dönem hatırlamadığını kaydeden Erhürman, çocukların gözlerini göç yollarına diktiğini söyledi.

“Bu noktaya geldik. Siz, bu ülkeyi yaşanır olmaktan çıkarmak için adeta ant içmiş gibi çalışıyorsunuz.” diyen Erhürman, memleket bu haldeyken didişme ve diyalog kurmama lükslerinin de olmadığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan anketlerle ilgili de konuşan Erhürman, “Şu anda anketler ne der dışında, sokağın ne dediğini duyuyorum. Sokakta insanlarımızın, bir mutsuzluk ve maalesef umutsuzluk içinde olduğunu görüyorum. Bunun bir çözümü olduğunu bilsinler. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin durum hareketsizdir ne de içerdeki meselelerle ilgili hiçbir şey değişmez diye bir şey vardır. Birileri mademki bizi bu kadar umutsuzluğa mahkum etmeye çalışıyor, değiştirme irademizi gösterme zamanıdır.” diye ekledi.