: 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle, adanın her iki tarafından bazı sendika ve örgütlerin katılımıyla Lefkoşa’da ara bölgede “Barış ve Sosyal Adalet İçin Emekçiler Omuz Omuza" sloganıyla ortak bir etkinlik yapıldı.

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu'na üye Güney’den PEO ve Kuzey’den DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN tarafından organize edilen ve iki taraftan bazı sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ortak 1 Mayıs eyleminde, “barış ve sosyal adalet için dayanışma ve ortak mücadele” mesajı verildi, ayrıca Filistin halkıyla dayanışma mesajı da gönderildi.

Ara bölgedeki ortak eyleme kuzeyden katılacaklar, saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanıp, ellerinde pankartlar ve bayraklarla, Çetinkaya (Taksim) Sahası’na doğru (Dayanışma Evi karşısına) yürüyüp Ledra Palace'dan geçerek, eş zamanlı olarak güneyden yürüyüş gerçekleştirerek toplanma alanına gelen Kıbrıslı Rum katılımcılarla buluştular.

Kuğulu Park’tan ara bölgedeki eylem alanına yürüyüş esnasında, “Emek, Barış, Özgürlük,” “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın”, “Göç Yasasına Dur De” yazılı pankartlar taşındı, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atıldı.

Etkinliğe, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ortak etkinliği organize eden sendika temsilcileri ile bazı sivil toplum örgüt ve siyasi parti temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Etkinliği organize eden sendika temsilcilerinin, ara bölgede toplanan emekçileri selamlamasının ardından 1 Mayıs ortak açıklaması, iki dilde DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam ve PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus tarafından okundu.

Ortak açıklamanın ardından iki Kulis Theodoru ile Umut Albayrak sahne alarak konser verdi.

- Ortak 1 Mayıs açıklaması

Ortak 1 Mayıs açıklamasını okuyan DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, dünya emekçilerinin mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Kıbrıslı emekçiler olarak bu yıl da birlikte kutladıklarını belirterek, Kıbrıs’ta işçi hareketinin öncülerini saygı ve onurla andıklarını söyledi.

Aşam, günümüzde pahalılık ve enflasyonun emekçilerin yaşam standartlarını daha da düşürdüğüne, neoliberal politikalar sonucu olarak ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin arttığına işaret ederken, dünyada savaşların ve müdahalelerin yoksullaşmaya, yıkımlara, büyük mülteci ve göçmen dalgalarına yol açarak sürdüğüne, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın devam ettiğine de işaret etti.

- “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçiler olarak Filistin halkının yanındayız”

Aşam, “İsrail devletinin Filistin halkını hedef alarak sürdürdüğü soykırıma tüm insanlığın tanık olduğunu” belirterek, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçiler olarak, Filistin halkının yanındayız. İsrail’in soykırıma ve işgale karşı dünyanın tüm emekçileriyle sesimizi birleştiriyoruz ve Filistin halkının bağımsız Filistin devleti hakkına tam desteğimizi ifade ediyoruz.” dedi.

Ortadoğu'da gerilimin tırmandırılması dünya barışını tehlikeye attığını belirten Aşam, emekçiler olarak savaşları ve yabancı müdahaleleri kınadıklarını, barışın hâkim olması için mücadele eden güçlerle aynı safta yer aldıklarını söyledi.

-“ Vatanımızın yeniden birleşmesi hedefiyle mücadelemizi ve ortak eylemlerimizi sürdüreceğiz”

Aşam, “Uluslararası işçi sınıfı için simge olan bu günde, adamızdaki bölünmeyle uzlaşmadığımız ve uzlaşmayacağımız mesajını ortak açıklamamızla yineliyoruz. Devam eden durgunluk ve diyaloğun yokluğu yeni yeni oldubittilere yol açılmasıyla bağlantılı bir şekilde vatanımızı nihai taksime doğru götürmektedir” diyerek, ortak açıklamadan şu ifadeleri paylaştı:

“Kıbrıs sorununun üzerinde mutabakata varılmış olan temelde çözümü hedefiyle, görüşme sürecinin Crans Montana'da kalınan yerden yeniden başlatılması için iki lideri BM özel temsilcisinin varlığını yaratıcı bir şekilde değerlendirmeye ve gerilim yaratacak hareketlerden uzak durmaya çağırıyoruz. BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununun adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümü için; hamiler ve vasiler olmaksızın, askerden arındırılmış, bağımsız bir devlet için, barışın hâkim olması ve vatanımızın yeniden birleşmesi hedefiyle mücadelemizi ve ortak eylemlerimizi sürdüreceğiz.”

-“Kıbrıs sorununun çözümü adanın kalkınmasına yeni bir dinamizm kazandıracaktır”

Kıbrıs sorununun çözümünün adanın kalkınmasına ve ilerlemesine yeni bir perspektif ve dinamizm kazandıracağını belirten Aşam, “Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkenin yeniden birleşmesiyle birleşik bir ekonomi çerçevesinde herkes için çalışma koşulları ve birleşik bir çalışma ilişkileri sistemiyle ve sosyal haklara eşit erişimle, barış ve güvenlik koşullarında ortak mücadelelerimize devam etme olanağımız olacak” diyerek, ortak mücadele ile emekçilerin kazanımlarını ve sosyal kazanımları arttırabileceklerini söyledi.

Aşam, “Sermayenin saldırıları karşısında, bölünme ve ayrışma sesleri karşısında biz Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum emekçilerin sınıfsal dayanışmasını, taleplerini ve mücadelelerini güçlendiriyoruz. Barış ve sosyal adalet mücadelesinde Dünya Sendikalar Federasyonu’nun saflarında dünya sınıf sendikacılığı hareketiyle birlikte ilerliyoruz. Yaşasın 1 Mayıs!” diyerek konuşmasını tamamladı.