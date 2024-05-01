Alçak basınç sisteminin etkisiyle ılık ve nemli, pazar günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgemizde, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 29-32, sahillerde 25-28 olacak. Hava sıcaklığı periyodun diğer yarısında ise düşerek, iç kesimlerde 25-28, sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Hava, perşembe, cuma ve cumartesi günler, açık ve az bulutlu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu, zamanla az bulutu geçecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı, diğer yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.