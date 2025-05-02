1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Lefkoşa’da ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlendi.

Kıbrıs’ta 1 Mayıs’ın kutlanmasının 100’üncü yıl dönümü olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, ülkenin birleşmesinin, işçi sınıfı için öncelik olmaya devam ettiği vurgusu yapıldı.

Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Güneyden PEO, Kuzeyden DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN tarafından organize edilen etkinliğe, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra bazı milletvekilleri, sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile üyeleri katıldı.

“Barış ve Sosyal Adalet için Omuz Omuza” temalı etkinliğe Kuzey Kıbrıs’tan katılan örgütler Kuğulu Park’ta, Güney Kıbrıs’tan katılan örgütler ise Elefteria Meydanı’nda toplanarak, ara bölgeye yürüdü. Ara bölgedeki Taksim Sahası'nda buluşan iki taraftan katılımcılar, “Kıbrıs'ta Barış Engellenemez” ve “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı.

“Kıbrıs’ta 1 Mayıs’ın 100. Yılı” yazılı pankartının yanı sıra çok sayıda pankart ve dövizlerin taşındığı Kuğulu Park’tan başlayan yürüyüşte, “Kıbrıs Laiktir, Laik Kalacak”, “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın”, “Susma Haykır Sömürüye Hayır”, “Gün Gelecek Devran Dönecek Sermaye Halka Hesap Verecek”, “Yaşasın Emekçi Dayanışması”, “Bu Memleket Bizim, Biz Yöneteceğiz”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “1 Mayıs Kızıldır, Kızıl Kalacak” sloganları atıldı.

Taksim sahasındaki etkinlik, organizasyonu yapan sendika temsilcilerinin emekçileri selamlamasıyla başladı. Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Pambis Kyritsis'in konuşmasının ardından 1 Mayıs ortak açıklaması iki dilde, DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali ve PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus tarafından okundu.

İzel Seylani ve Yorgos Kaloriyu'nun sahne aldığı etkinlikte, şiirler okundu, şarkılar söylendi.

-Ortak açıklama

Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, dünyanın dört bir yanında emekçilerin mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Kıbrıslı emekçiler olarak bu yıl da birlikte kutladıklarını belirtti.

1 Mayıs’ın, dünya işçi sınıfının mücadelesinin sembolü ve 1886’daki Chicago ayaklanmasının öncü mücadelecilerini anma ve onurlandırma günü olduğunu ifade eden Kolozali, onların mesajlarının güncelliğini koruduğunu ve mücadelelerinin emekçilere ilham vermeye devam ettiğini dile getirdi.

-“2025, Kıbrıs’ta 1 Mayıs’ın ilk kez kutlanmasının 100’üncü yıl dönümü”

2025 yılının, Kıbrıs’ta 1 Mayıs’ın ilk kez kutlanmasının 100’üncü yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Kolozali, o dönemde sömürgeciliğin zor koşullarında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öncü işçilerin, talepleri için seslerini yükselttiğini kaydetti. Kolozali, “Kıbrıs’ın emekçileri, birlik içerisinde sınıfsal dayanışma ruhuyla örgütlenmeleri ve mücadeleleriyle, Kıbrıs işçi sınıfının önemli kazanımlarının temellerini attılar” dedi.

Bugün dünyanın dört bir yanında emekçilerin, devam eden kapitalist krizin, artan pahalılığın ve enflasyonun ciddi olumsuz sonuçlarını yaşadığını dile getiren Kolozali, milyonlarca insanın yoksulluk sınırında yaşadığını ve sosyal eşitsizliklerin, dramatik bir şekilde giderek arttığını vurguladı.

Çetin mücadeleler sonucunda kazanılan sendikal haklara yönelik saldırıların da yoğunlaştığına dikkat çeken Kolozali, sendikal faaliyetlerin sınırlandırıldığını, toplu sözleşmelerin altının oyulduğunu, sağlık ve eğitim gibi temel toplumsal hizmetlerin metalaştırıldığını kaydetti.

“Günümüzde insanlık II.Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç olmadığı kadar, emperyalist güçlerin militarizasyonunun ve saldırganlıklarının tehlikeli bir biçimde keskinleşmesine tanık oluyor” diyen Kolozali, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın, her iki ülke halkları ve Avrupa halkları açısından dramatik sonuçlarla devam ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin barışı ve uluslararası iş birliğini teşvik eden bir kuruluş olarak faaliyetini sürdürmek yerine, askeri harcamaları arttırarak, militarizasyon yolunu seçtiğini kaydeden Kolozali, bu tercihin, dünya barışına yönelik tehlikeleri yoğunlaştırmasının yanı sıra, sağlık, eğitim ve sosyal refah için sosyal harcamalardan kesintiler pahasına yapıldığını söyledi.

-“Filistin halkının, bağımsız Filistin devleti hakkına tam desteğimizi ifade ediyoruz”

İsrail devletinin, Filistin halkına yönelik soykırımı ve vahşi suçlarının, ABD ve Avrupa Birliği’nin de suç ortaklığıyla hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Kolozali, şöyle devam etti:

“Biz Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçiler olarak Filistin halkının yanındayız. İsrail’in işgaline ve sürdürdüğü soykırıma karşı dünyanın dört bir yanındaki tüm emekçilerle sesimizi birleştiriyoruz ve Filistin halkının bağımsız Filistin devleti hakkına tam desteğimizi ifade ediyoruz.”

-“Ülkemizin birleşmesi Kıbrıs işçi sınıfı için öncelik olmaya devam ediyor”

Kıbrıs’ın bölünmesiyle asla uzlaşmayacaklarını ve ülkenin yeniden birleşmesinin Kıbrıs işçi sınıfı için öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayan Semih Kolozali, “Devam eden durgunluk ve diyaloğun yokluğu yeni oldubittilerin yaratılmasıyla bağlantılı bir şekilde vatanımızın nihai olarak bölünmesinin yolunu açıyor” dedi.

Tek gerçekçi yaklaşımın, Birleşmiş Milletler’in belirttiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşma hedefiyle görüşmelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlatılması olmaya devam ettiğini kaydeden Kolozali, şunları belirtti:

“İki liderin, temmuz ayında yapacakları görüşme öncesindeki sürenin, güven artırıcı önlemlerin öne çıkarılması ve Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılmış olan zeminde çözüme kavuşturulması amacıyla esaslı müzakerelerin yeniden başlamasının koşullarının yaratılması için değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.”

Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkenin yeniden birleşmesiyle, birleşik bir ekonomi, birleşik bir çalışma ilişkileri sistemi ve herkes için aynı çalışma koşulları çerçevesinde, barış ve güvenlik koşulları içinde ortak mücadelelerini sürdürme imkanına sahip olacaklarını dile getiren Kolozali, şunları kaydetti:

“Emperyalist güçlerin dünyayı kana buladığı, faşizmin ve milliyetçiliğin başkaldırdığı ve bölünme yanlısı seslerin yükseldiği bir dönemde bizler sınıfsal dayanışmayı ve Kıbrıslı Rum-Kıbrıslı Türk emekçilerin ortak mücadelesini öne çıkarıyoruz. Dünya Sendikalar Federasyonu saflarında daha iyi bir dünya için mücadeleye, dünya sınıf sendikacılığı hareketiyle birlikte ilerliyoruz. Barış ve toplumsal adalet için omuz omuza.”

-Kyritsis: “İşçi sınıfının silahı dayanışma ve enternasyonalizmdir”

Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Pambis Kyritsis konuşmasına, federasyonun 134 ülkedeki 110 milyonu aşkın üyesi adına selamlarını ileterek, başladı.

Emekçilerin enternasyonal Bayramı’nın, Kıbrıs’ta ilk kutlanışının 100’üncü yıl dönümü olduğunu ifade eden Kyritsis, “Sendikal özgürlüklerin ve demokratik hakların korunmasını ve emekçilerin günümüz koşullarında ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etmek için Dünya Sendikalar Federasyonu sesini sizin sesinizle birleştiriyor” dedi.

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun üyeleri olan Kıbrıs’ın sınıf odaklı sendikalarının, özgür ve birleşik bir Kıbrıs mücadelesinin bel kemiğini oluşturmasından gurur duyduğunu belirten Kyritsis, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun, Kıbrıs sorununun BM kararlarında belirtildiği şekilde tek egemenliğe, tek vatandaşlığa ve tek uluslararası kimliğe sahip ve siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde çözümünün istikrarlı bir destekçisi olduğunu kaydetti.

Bu yıl Dünya Sendikalar Federasyonu’nun kuruluşunun ve mücadele sürecinin 80’inci yıl dönümünü olduğunu dile getiren Kyritsis, yıl dönümünü “Ya onların kârı ya bizim canımız – Umut halkların mücadelesindedir” sloganıyla kutladıklarını belirtti.

İnsanca yaşama ve çalışma koşullarını toplu sözleşmelerle, istikrarlı çalışma saatleri, ücretler ve diğer haklarla güvence altına alan, düzenlenmiş istikrarlı ve daimi istihdam talebinin bugün de güncel olduğunu ifade eden Kyritsis, “İşçi sınıfının silahı dayanışma ve enternasyonalizmdir” dedi.