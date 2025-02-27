Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle, Güzelyurt bölgesindeki vakıf arazisine, 1500 zeytin fidanı dikildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Vakıf Ormanlarının sayısını artırmayı amaçlayan “100. Yılda 1 Milyon Fidan Projesi” kapsamında, KKTC'de de Güzelyurt bölgesindeki vakıf arazisine, 1500 zeytin fidanı dikildiği belirtildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle, vakıf arazilerinin korunarak verimli hale getirilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada, ayrıca, zeytin ekimiyle yerel ekonominin desteklenmesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı da belirtilerek, “Çevresel ve ekonomik katkılarıyla dikkat çeken proje, KKTC’nin yeşil geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.” ifadelerine yer verildi.