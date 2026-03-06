Dubai’ye tur düzenleyen Direktör Evşim Gagari, 37 Kıbrıslı Türk’ün Dubai’den döndüğünü söyledi. Meltem Sonay ve Cenk Mutluyakalı’nın Genç TV’de hazırlayıp sunduğu “Genç’te Sabah” programına görüntülü bağlanan Gagari, ilk kez böyle bir durum yaşadıklarını kaydetti.

İlk başta panik yaşandığını ifade eden Gagari, savunma sistemi ve güvenliğe ilişkin mesajların ardından güven ortamının sağlandığını belirtti.

Planlanan dönüş tarihinin 1 Mart Pazar günü olduğunu söyleyen Gagari, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle 5 gün yerine 9 gün Dubai’de kaldıklarını ifade etti.

Turun Larnaka üzerinden düzenlendiğini belirten Gagari, bu nedenle dönüşün de direkt Larnaka üzerinden gerçekleştiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun da sürece dahil olduğunu belirten Gagari, gruptaki kişilerin yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle Larnaka üzerinden direkt uçuşla dönmeyi tercih ettiklerini söyledi.