KKTC’de hemşire eksikliğinin giderek arttığına ve hemşirelik mesleğine ilginin az olduğuna dikkat çekildi; burs -istihdam güvencesi gibi teşviklerle mesleğin daha cazip hale getirilebileceği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla tören düzenledi. Törende yapılan konuşmalarda hemşirelerin sorunlarına işaret edildi; acilen çözülmesi gereken sıkıntılar olduğu ifade edildi.

Lefkoşa Elysium Park'ta yer alan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana muhalefet CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Türkiye’den Hep-Sen Sendikası Başkanı Yunus Şimşek, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ve 12 Mayıs Hazırlık Ekibi temsilcileri Velican Köleli ile Mürşide Yağmahan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, poster sergisi açıldı, fotoğraf ve video yarışması sunumları yapıldı ve dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Ödül takdiminin ardından Doç. Dr.Gülten Sucu Dağ'ın sunumuyla "Yapay Zeka ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı", Öğr. Gör. Dilek Karaoğlan Gülevi sunumuyla "Kahkaha Yogası" başlıklı eğitimler gerçekleştirildi.

-İncirli: “Hemşireler ilk ve son nefeslerinde insanların yanı başında”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli konuşmasında, hemşirelik mesleğinin önemini vurgulayarak, hemşirelerin ilk ve son nefeslerinde insanların yanı başında olduklarını kaydetti.

Tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlayan İncirli, “Salona girdiğim zaman çok duygulandım. Çünkü kiminizle acil serviste, kiminizle yoğun bakım servislerinde, kiminizle hastanenin servislerinde birlikte çalıştığım.” dedi.

Hemşirelerin insanlık için çalıştığını ve hak ettikleri saygıyı görmeleri gerektiğini vurgulayan İncirli, “Hemşirelere saygı gösterilmediği zaman aslında insanlığa saygı gösterilmiyor.” Şeklinde konuştu ve hemşirelerin hem sendikal mücadelesini hem de birlik mücadelesini başarılı bulduğunu belirtti.

Hemşirelerin yaşadığı kırgınlığı çok iyi anladığını, geçen ekim ayında Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yaşananları hiç kimsenin unutmadığını kaydeden İncirli, “Yaşananları hiçbirimiz içimize sindiremedik.” diye konuştu.

Hemşireliğin mazeretlerin kabul edilmediği bir meslek olduğunu dile getiren İncirli, mazeretleri çözen kısmındaki sorumlunun ise devlet olduğunu belirtti.

Kamuda ve özel sektörde çok yoğun sorunlar yaşadığını dile getiren İncirli, bu sorunları sık sık Meclisin gündemine getirdiklerini kaydetti.

İncirli konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Hastalarınıza hizmet etmeye, doğru işler yapmaya devam edin. Hiçbir şey hızınızı yavaşlatmasın. Hiçbir şey sizi yolunuzdan alıkoymasın. Siz kendi yolunuzu yürüyün arkadaşlar. Biz her zaman sizlerle birlikteyiz.”

-Şimşek: “Şartlar ne olursa olsun milletimizin sağlığı için mücadele ederiz”

Hep-Sen Başkanı Yunus Şimşek de Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren hemşirelerin selamlarını getirdiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı, “bireyin fiziken, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik hali” olarak tanımladığını kaydeden Şimşek, “İşte bu tam iyilik haline ulaşmak için bizler milletin kıt kanaat imkânlarla okuttuğu, büyüttüğü, hastanelere yerleştirdiği sağlık emekçileriz. Bizler şartlar ve durumlar ne olursa olsun milletimizin sağlığı için mücadele ederiz” dedi.

Etkinliğe katılmaktan onur duyduğunu dile getiren Şimşek, 6 Şubat depreminde Türkiye halkına yardıma koşan Kıbrıslı Türk meslektaşlarına teşekkürlerini sundu.

Hemşirelerin iyi günde değil, afette, savaşta ve deprem gibi felaketlerde her zaman en önde yer aldığına dikkat çeken Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs'ta görev yapan meslektaşlarım, yalnız değilsiniz. Sizin yanınızda omuz omuza mücadele edecek, gerekirse Kuzey Kıbrıs'ta gerekirse Türkiye'de 25 bin meslektaşınız var. 300 bin hemşire var. 300 bine yakın hemşirelik öğrencisi var. Hemşireler ölümlere karşı yaşatır, yaraları iyileştirir, dayanışmayı güçlendirir.”

-Ali Özgöçmen: “Hemşireler güçlü bir toplum ve istikrarlı bir ekonominin de temeli”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen de, modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Flores Nightingale'in doğum günü olan ve tüm dünyada hemşireler günü olarak kutlanan bu anlamlı günde bir araya gelmenin gururunu ve sorumluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Özgöçmen, bu yıl Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin “Hemşirelere bakmak ekonomileri güçlendirir” temasını kullandıklarını belirtti.

Bu temanın, hemşirelerin yalnızca sağlık sisteminin değil aynı zamanda güçlü bir toplum ve istikrarlı bir ekonominin de temeli olduğunu hatırlattığına dikkat çeken Özgöçmen, “Çünkü sağlıklı ve desteklenen hemşireler olmadan sağlıklı bir toplum mümkün değildir. Hemşireyi korumak, sağlık sistemini, sosyal yapıyı ve toplumsal refahı korumaktır.” ifadelerini kullandı.

-Hemşire eksikliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hemşire eksikliğinin her geçen gün daha da derinleştiğini dile getiren Özgöçmen, “Sağlık sistemimizin yükünü taşıyan bizler, sınırlı sayımızla çok daha fazlasını yapmaya çalışıyor, gece gündüz özveriyle hizmet veriyoruz. Bu eksiklik sadece çalışanların değil, halk sağlığında doğrudan bir sorunudur. Biz hemşireler yalnızca hastalarla değil, topluma da şifa dağıtıyoruz. Ancak unutmamalıyız ki şifa veren ellerin de korumaya, desteklenmeye ve saygı görmeye ihtiyacı var.” dedi.

Hemşire sağlığının sadece bireysel değil, toplumsal ve ekonomik bir gereklilik olduğunu dile getiren Özgöçmen, ihmal edilen hemşirelerin toplum sağlığını sürdüremeyeceğini kaydetti.

Ülkede yıllardır giderek artan hemşire eksikliğiyle mücadele ettiklerini dile getiren Özgöçmen, “Gerek kamu hastanelerinde, gerek özel sağlık kuruluşlarında, gerekse belediyelerde görev yapan az sayıdaki hemşire çok büyük yükleri omuzluyor. Bu artık taşınamaz bir noktaya geldi” dedi.

-“Mesleğe ilgi giderek azalıyor…Teşvik edici mekanizmalar hızla devreye alınmalı”

Hemşire eksikliğine rağmen KKTC vatandaşlar arasında hemşirelik mesleğine ilginin giderek azaldığına da işaret eden Özgöçmen, “Bu durumun temelinde hem maddi imkanların yetersizliği hem de mesleki değerin yeterince tanınmaması yatmaktadır. Bu noktada gençlerimizin hemşireliği bir kariyer yolu olarak benimsemeleri için burslar, eğitim destekleri, staj garantileri, istihdam güvencesi gibi teşvik edici mekanizmalar hızla devreye alınmalıdır.” şeklinde konuştu.

-“ Kapatılan hemşirelik meslek yüksekokulu lisans düzeyine çekilerek yeniden açılmalı”

“Unutmayalım ki bugünün gençleri, geleceğin hemşireleri, geleceğin toplum sağlığının güvencesidir. Aksi halde toplum sağlığı tehlike altındadır.” diyen Özgöçmen, hükümetin kapatılan ama yasası halen duran ön lisans düzeyindeki hemşirelik meslek yüksekokulunu lisans düzeyine çekerek yeniden programlaması ve yeniden açması gerektiğini vurguladı.

-Özel sektörde maaş sorunu

Özel sektörde görev yapan hemşirelerin asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalışmaya zorlanmasının da mesleği cazip olmaktan uzaklaştırdığını dile getiren Özgöçmen, özellikle belediyelerde görev yapan hemşirelerin kadro taleplerinin karşılanması gerektiğini kaydetti.

Pandemi döneminde, yerel yönetimlerin sağlık hizmeti sunmasını öneminin ispatlandığını dile getiren Özgöçmen, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında da hemşire sayısının yeterli olmadığını söyledi.

Kamusal sağlık hizmetinin selameti için hemşire eksikliğine acil çözümler üreterek istihdam sağlanması gerektiğini vurgulayan Özgöçmen, “Gençler için mesleki teşvik edici programlar hayata geçirilmelidir. Özel sektör çalışanı meslektaşlarımız için mesleki kodlarına göre asgari yatırım basamakları düzenlenmeli ve maaşlar uygun seviyeye çekilmelidir” dedi.

Özgöçmen ayrıca, Birliğin sosyal tesis projesi hakkında bilgi vererek projeyi slayt eşliğinde tanıttı.

-İbrahim Özgöçmen: “Bize verilen hiçbir söz tutulmadı”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de Sağlık Bakanı’nın Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde yaşanan olaylardan dolayı meslektaşlarını “katil” ilan ettiğini savunarak bundan dolayı 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü törenine Sağlık Bakanı’nı davet etmediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı ve Başbakan ile ciddi sıkıntıları olduğunu söyleyen Özgöçmen, “Bize verilen hiçbir söz yaklaşık olarak iki buçuk yıldır tutulmamıştır. Başbakanımız bize verdiği hiçbir sözü yerine getirmemiştir.” diye konuştu.

Hemşerilik mesleğine ilk kez bir hükümetin bu kadar aşağılayıcı yaklaştığı iddiasında bulunan İbrahim Özgöçmen, Bakan’ın siyaseti sağlığın içine soktuğunu savundu ve “Artık bizim canımıza tak etti.” dedi.

-Köleli: “…yaşam biçiminin onurlandırıldığı bir gün”

12 Mayıs Hazırlık Ekibi temsilcisi Velican Köleli de modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale' in doğum gününde kutlanan Hemşireler Günü’nün, sadece bir takvim günü değil; sabrın, fedakârlığın, şefkatin ve insan sevgisinin meslek haline dönüştüğü bir yaşam biçiminin onurlandırıldığı bir gün olduğunu kaydetti.

-Yağmahan hemşireleri kutladı

12 Mayıs Hazırlık Ekibi temsilcisi Mürşide Yağmahan ise bu anlamlı gün vesilesiyle, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan tüm hemşireleri kutladı; etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, 12 Mayıs Hemşireler Haftası ‘’Biz Kimiz?’’ temalı fotoğraf/video yarışmasında derece girenlere ödülleri verildi.