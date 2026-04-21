Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Hasan Basmaz’a devretti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Kabulde, Okul Müdürü Gönül Özal ve öğretmen Ayşe Yücel de yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu’nun çocuklarla sohbet ederek, bayramlarını kutladığı kabulde, Şehit Yalçın İlkokulu öğrencisi Hasan Basmaz, Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturdu.

-Basmaz: “Tüm devlet okullarımızı özel okullarla yarışacak seviyeye getirirdim”

Hasan Basmaz, İngilizce eğitimi daha eğlenceli ve konuşma odaklı hale getirmek istediğini söyledi.

Spor, sanat ve bilimin önemine dikkat çeken Basmaz, “Okul sonrası gidebileceğimiz ücretsiz spor, sanat, bilim kursları açardım. Çünkü spor bizi kötülüklerden uzak tutar.” dedi.

Tüm devlet okullarını özel okullarla yarışacak seviyeye getirmek istediğini de anlatan Basmaz, okul binalarını daha renkli, bahçelerini daha yeşil ve spor alanlarını daha modern yapma hayalini de aktardı.

Kıbrıs kültürü, halk dansları ve tarihinin sadece kitaplardan değil gezerek ve yaşayarak öğrenilmesi gerektiğini kaydeden Basmaz, okullarda mini müzeler açma hedefini de ortaya koydu.

“Eğer bakan olsaydım öğretmenlerin daha mutlu ve huzurlu çalışabilmesi için her türlü imkanı sağlardım.” diyen Basmaz, mutlu öğretmenlerin dünyayı değiştirebilecek mutlu öğrenciler yetiştirebileceğini vurguladı.

Basmaz, 23 Nisan’ı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anarak ve tüm çocukların bayramını kutladı.

-Çavuşoğlu: “Atatürk'ü sevmenizi sağlamak başlıca görevimizdir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Hasan Basmaz’ın dile getirdiği konuların kendilerinin de amaç edindiği konular olduğunu kaydetti.

Sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmek için bakanlığın ve öğretmenlerin çok büyük emek harcadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Atatürk'ün zaten geleceğimizi öğretmenlere emanet ettiğini herkes bilmektedir. Biz de öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda 60 bin öğrencimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Sizin gözünüzdeki ışığı daha uzaklara iletmek, daha güçlü olabilmeniz, daha bilgili olabilmeniz ama en önemlisi sağlıklı ve mutlu olabilmeniz için büyük bir çaba sarf edildiğini bilmektesiniz.” dedi.

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmesinin çok önemli bir güvenin sonucu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Atatürkçü düşüncenin önemine vurgu yaptı; Atatürkçülüğün sadece bir slogan değil altının doldurulması gereken bir düşünce olduğunu söyledi.

“Mutlu öğretmenlerle mutlu bir gelecek yaratmak tabii ki temel prensibimizdir. Bunun için size daha çok zaman ayrılması, size daha çok emek edilmesi için bakanlığımız büyük bir uğraş içerisindedir.” diyen Bakan Çavuşoğlu, altyapısı tamamlanmış okulları ülkeye kazandırmanın da birinci görevleri olduğunu belirtti.

-“Her sınıfta 26 öğrenci geçmeyecek şekilde bir standarda ulaşmak için büyük çaba sarf ediyoruz”

Şu anda her sınıfta 26 öğrenciyi geçmeyecek şekilde bir uluslararası standarda ulaşmak adına büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Bunun için özel sektörün 12 bağış okulu, devletimizin sizlere Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kazandırdığı 18 okul ve okullara yaptığımız ekleme sınıflarla çok iyi ilerlemeler kaydetmekteyiz. Bu standartları tamamlayabilmek adına bir iki yıla daha ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Güvenli, altyapısı tamamlanmış okulların vazgeçilmez prensipleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu yönde çabalarının devam edeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, “Ama unutmayınız ki, en güzel okul öğretmeninizi sevdiğiniz, öğretmenlerin sizi kucakladığı, sevgiyle, saygıyla donanmış okullardır. Okul bir mekandır. Ama öğrenciler ve öğretmenler bir araya geldiğinde bana göre her yer okuldur.” diye konuştu.

Öğretmenlerin standartlarının yükselmesi için de çaba sarf ettiklerini ve her yıl hizmet içi kurslar düzenlediklerini de dile getiren Çavuşoğlu, tüm öğretmenleri kutlayarak başarılar diledi.

Eğitimde ortaya konan tüm hedeflere ulaşılacağına inanç belirten Çavuşoğlu, çocukların Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan Hasan Basmaz, öğrencilerin sorularını yanıtladı.