Erenköy-Karpaz Belediyesi 2. Kültür ve Sanat etkinliği kapsamında Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi iş birliğinde 12. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Erenköy-Karpaz Belediyesi Blue Heaven Beach&Restoran&Cafe, Yenierenköy Halk Plajı'nda gerçekleştirildi.

Festivalde, barış, dostluk şarkıları ve türküleri hep birlikte söylendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gecede grup Otantik ve Derince Kültür Merkezi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Türkiye’den İstanbul ve Bolu, Litvanya, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek ve KKTC'den Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Halk Dansları ekipleri ayrı ayrı performanslarını sergiledi.

-Bakırcı: “Dünyaya barış; dostluk, sevgi ve birliktelik ile gelecek “

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, festivale katılan tüm ekipleri sevgi, barış ve dostlukla karşıladıklarını dile getirdi.

Bakırcı, geçen yıl Kaleburnu köyünde ağırladıkları ekipleri bu yıl Yenierenköy’de görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bakırcı, Kıbrıs’ın sevilen grubu Otantik eşliğinde tüm halk dansları ekiplerinin bir arada bulunması ve müziklere halkla beraber eşlik edilerek oyunların oynanmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, kültürlerin kaynaşarak bir araya geldiğini; dünyaya da barışın böyle geleceğine inandığını dile getirdi.

Bakırcı, barış festivalinin gelenekselleştirilmesini arzuladıklarını belirterek, katılan ekiplere ve festivali organize eden Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Başkanı Serhat Kozoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Bakırcı, bölgede yeni kurulan ve özveri ile çalışmalarını sürdüren Derince Kültür Merkezi Türk Halk Müziği Korosu’nun fertlerine ve Ali Gören ile Ayten Gören’e de teşekkürlerini sundu.

-Kozoğlu: “Bölgede olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz “

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Başkanı Serhat Kozoğlu, 12. Uluslararası Halk Dansları Barış Festivali’nin 12'ncisini Yenierenköy’de yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu dile getirdi.

Kozoğlu, barış festivalinin 5 yıldır bölgede gerçekleştirildiğini ve büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve tüm katılanlara teşekkür etti.