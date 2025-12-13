Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, C.E.(E-19), A.G.(E-19) ve A.E’nin (E-20) ikametgahında yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Bina açma, hırsızlık ve kasti hasar

İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanı içerisindeki depodan, önceki gece saat 23.00 sıralarında, muhtelif inşaat malzemeleri ile aletler çalındı.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.B.(E-30), O.B.(E-32), E.B.(E-32), M.B.(E-18) ve M.B.(E-35) tespit edilerek tutuklandı.

Araç içerisinden hırsızlık (gelişme)

25 Eylül-22 Kasım 2025 tarihleri arasında, Girne’de park halinde bulunan iki ayrı araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif kıyafetler, 34 bin 495 TL ile 150 Stg nakit para ve 61 bin 885 TL meblağlı çek yaprağının çalınması ile ilgili meselelerde zanlı olarak görülen E.K.(E-34) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, E.K.’nin 24 Kasım’da Girne’de park halinde bulunan başka bir araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif evrakları, sırt çantasını, Go Pro kamera ve bluetoothlu intercom cihazını çaldığı da tespit edildi.

Araç yangını

Geçitkale’de Atatürk Caddesi’nde, dün 10.30’da park halinde bulunan KP 704 plakalı araç çalıştırıldığı sırada, muhtemelen motor bölümünden sızan akaryakıtın alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki tüm plastik aksamlar ile ön kaput boyası yandı.

Öte yandan dün saat 21.00’de de Gazimağusa Köroğlu Sokak’ta, park halinde bulunan NM 988 plakalı motosiklette, muhtemelen motor bölümünden sızan akaryakıtın alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, bahse konu motosiklet tamamen yandı.

İş kazası

Dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bodrum katındaki eşya deposunda, Orhan Nuh Sucu (E-42) yük asansörü ile 1 metre yüksekliğe malzeme kaldırdığı sırada, sol ayağının beton zemin ile asansör arasına sıkışması sonucu yaralandı. Sucu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.