Polis Okulu'nda temel eğitimlerini tamamlayan 129 polis adayı, bugün düzenlenen "Yemin ve Mezuniyet Töreni" ile polis teşkilatı kadrosuna dahil oldu.

64. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu’nu tamamlayarak mezun olan polis adaylarına hitap eden Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, sonunda şahadettin olduğu, onur ve gururla dolu, yeri geldiğinde en temel ihtiyaçlardan vazgeçecek kadar özveri isteyen, genelde çok sevilen, zaman zaman en acımasız eleştirilere maruz kalan, pes etme lüksü olmayan, 7 gün 24 saat devam edecek yeni bir yaşam tarzına başlayacaklarını ifade etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezun olan polis memurlarının yemin etmesiyle başladı.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Ekonomi Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile diğer polis yetkililerinin yanı sıra mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

Etkinlikte, “64’üncü Dönem Polis Temel Eğitimi Kursu”nu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Cemal Oktaçlı dönem mezunları adına konuşma yaptı. Daha sonra Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da birer konuşma yaptı.

Kurs birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından daha sonra dereceye girenlere diplomaları ve ödülleri takdim edildi.

Polis temel eğitimi kurs ikincisi polis memuru Tahsin Denizsever, kurs üçüncüsü ise polis memuru Çağıl Yıldız oldu.

Yemin ederek mezun olan polis adaylarına diplomalarının verilmesinin ardından konuşmalara geçildi.

-Aytaç: “Hiçbir zaman doğruluktan, adaletten ve insan sevgisinden vazgeçmeyin”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, “Bu güzel ve anlamlı günde bizlerle beraber olduğunuz için hepinize Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve bünyesindeki Polis Genel Müdürlüğü adına şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

64. Dönem Polis Temel Eğitim kursu mensuplarına hitap eden Aytaç, sonunda şahadettin olduğu, onur ve gururla dolu, yeri geldiğinde en temel ihtiyaçlardan vazgeçecek kadar özveri isteyen, genelde çok sevilen, zaman zaman en acımasız eleştirilere maruz kalan, pes etme lüksü olmayan, 7 gün 24 saat devam edecek olan yeni bir yaşam tarzına başlayacaklarını ifade etti.

“Bu zorlu görevi yaparken arkanızda yüce Türk milletini, Kıbrıs Türk halkının olduğunu unutmayınız.” diyen Aytaç, mezunların ülkenin düzen ve huzurunun devamlılığına katkılar sağlayacaklarını dile getirdi.

Hiçbir zaman doğruluktan, adaletten ve insan sevgisinden vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Aytaç, haksızlığa uğrayanın ve kimsesi olmayanın yanında, zalimin ve düzeni bozanın karşısında dimdik durarak vazifelerini yorulmadan, usanmadan, umutsuzluğa kapılmadan yerine getirmelerini beklediğini ve bundan hiç şüphesinin olmadığını ifade etti.

Aytaç, “Polis ailesine katıldığınız ilk günkü ışıltınızı, heyecanınızı meslek hayatınız boyunca kaybetmemenizi temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliğini, emniyetini sağlayan, adaletle yaşamasına yardım eden bu onurlu vazifenize, başta vatanımıza ve sizleri yetiştiren kıymetli ailelerinize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Unutmayınız ki bu güzel vatan sizlerden çok şey bekliyor” ifadesini kullanan Aytaç, mezunların okulda 4 ay süren eğitim boyunca bir takım bilgiler aldıklarını belirterek eğitim ve öğretimin devamlı bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Aytaç, “Bundan sonraki öğretmenleriniz sizlerden kıdemli olan amirlerimizdir.” diyerek eğitim ve öğretimlerinin orada devam edeceğini belirtti.

Aytaç, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele lideri Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere huzur ve refah uğruna hayatlarını feda eden şehitleri minnet, şükran ve rahmetle andıklarını ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini ifade etti.

-Çete: “Okulda öğrendiğiniz dersler ve aldığınız eğitimler her zaman rehberiniz olsun”

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete de, 64. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu’nun, 15 Ocak 2024 tarihinde 130 erkek polis aday adayı ile başladığını, ancak bir adayın derslerinde başarısız olarak mezun olamadığını ifade etti.

Eğitimin insan hayatını şekillendiren, düzenleyen, ahlaki değerlerini oluşturan ve kişiliğini ortaya çıkaran çok önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Çete, “Polis okulunda öğrencilerimiz çağdaş, modern, güvenilir bir ortamda, aynı çatı altında bulunan derslikleri, yemekhanesi ve koğuşlarının olduğu bir binada, yatılı olarak eğitim almışlardır. Polis okulunda öğrencilerimize, hukuk dersleri, meslek dersleri, uygulamalı dersler ve genel kültür dersleri başlıkları altında, on dokuz dersten oluşan ‘Polis Temel Eğitimi’ verilmiştir.” dedi.

Çete, öğrencilere silah bilgisi ve atış eğitimi, polis müdahale yöntem ve teknikleri, toplumsal olaylara müdahale esasları dersleri yanında sosyal psikoloji, İngilizce ve sağlık bilgisi derslerinin de verildiğini kaydetti.

Öğrencilerin aldıkları eğitim ile birlikte ilk atanacakları görev yerlerinde edinecekleri pratik bilgilerle görevlerinde başarılı olacaklarına, ayrıca yeni görev yerlerinde halka hizmet için canla başla çalışacaklarına olan inancının tam olduğunu belirten Çete, 64. Dönem Polis Temel Eğitim kursu mensuplarına hitap ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili polis adayları, biraz önce bizim için kutsal olan bayrak, silah ve Kuran-ı Kerime el basarak yemin edip, polislik mesleğine adım attınız. Yapmış olduğunuz bu yemini, meslek hayatınız boyunca her zaman hatırlayınız.

Okulda öğrendiğiniz dersler ve aldığınız eğitimler her zaman rehberiniz olsun. Polis okulunda kazandığınız disiplin, karakteriniz olsun. Herkese eşit davranma ve tarafsız olma, temel ilkeniz olsun. Polisin temel görevi, devletin iç güvenliğini sağlamak, halkın can, mal ve namusunu korumak olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Şartlar gerektirdiğinde, ülke savunması adına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’mızın emrinde bir asker olarak da görev alabileceğinizi bilmelisiniz. Her şeyin bir bedeli olduğunu aklınızdan asla çıkarmayınız. Yasaların sizlere verdiği yetkileri ancak ve ancak yasaların öngördüğü amaçlar için kullanın. Yetki ve görevlerimizin temel unsuru, halkın huzur ve güvenini sağlamak olduğunu unutmayınız. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmayınız. Görevlerinizi yaparken, demokrasiye ve hukuk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, anayasa ve yasalara uygun bir şekilde hizmet vermeye özen gösteriniz.”

Halka hizmet etmenin, hakka hizmet etmek olduğunu vurgulayan Çete, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Polis, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir asker kadar disiplinli, bir anne kadar şefkatli olmalıdır’ sözünden asla taviz vermeyiniz. Sözlerime son verirken, bugüne kadar çok çalışıp emek verdiğinizi ve böylelikle mezun olmayı da hak ettiğinizi belirtmek isterim.” dedi.

Çete, dereceye giren ve mezun olan 64. Dönem Polis Temel Eğitim kursunu tebrik ederek, mezuniyetin KKTC’ye, halka ve polis örgütüne hayırlı olmasını diledi.

-Oktaçlı: “Polislik mesleğine ait bilinci, en iyi şekilde kazanmaya çalıştık”

“64’üncü Dönem Polis Temel Eğitimi Kursu”nu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Cemal Oktaçlı da, bugün iyi yetişmiş birer polis mensubu olarak, polis okulundan mezun olduklarını söyledi.

Oktaçlı, “4 ay gibi kısa bir sürede, müdürlerimiz, amirlerimiz ve öğretmenlerimiz, büyük bir şevkle bıkmadan usanmadan gerek hukuki, gerekse mesleki konularda bizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmışlardır” dedi.

Polislik mesleğine ait bilinci, en iyi şekilde kazanmaya çalıştıklarını kaydeden Oktaçlı, mesleğe ilk adımı attıklarını belirterek, “Yardıma muhtaç olanlara ve bize ihtiyacı olan herkese karşı sorumluyuz ve bu görevi yaparken insana değer vermek gerektiğini çok iyi biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak insan haklarına saygılı olacaklarına ve yasalar çerçevesinde eşit uygulama yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ile devamının sağlanması için gerekirse canlarını feda edeceklerini ifade eden Oktaçlı, görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini dile getirdi.

Oktaçlı, “Halkın huzuru ve güvenliği için, görevimiz boyunca kimsenin hakkını çiğnemeden, hukuk ilkelerinden sapmadan, yasa ve mevzuatlara uygun davranmayı görevimizin en önemli unsurları olarak kabul edeceğiz. Bize verilen görev ve emirleri, zaman mevhumu gözetmeden yerine getireceğiz. Daima halkın yanında ve yakınında olacağız. Hedefimiz toplumsal huzur ve barışı devam ettirmek, suçları önlemek, suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir.” diye konuştu.