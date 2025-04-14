Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin organize ettiği 12’nci Yiğitler Gafgarıt Festivali dün yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yiğitler 16 Ağustos Özgürlük Parkı’nda yer alan festivalde, ülkenin dört bir yanından misafirler ağırlandı. Yiyecek-içecek stantlarının kurulduğu festivalde, Grup Frekans konser verdi.

Festivalde ayrıca, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan 1 Grubu, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Seyyah Dance Project, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası, Beyarmudu Belediyesi Star Dans Grubu, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Cimnastik Grubu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası sahne aldı.

-İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli açılıştaki konuşmasında, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin yaptığı tüm festivallerin artık bir marka haline geldiğini belirterek, her zaman farklarını ortaya koyduklarını söyledi.

Kıbrıs’ın kalbindeki Mesarya ovasının verimli topraklarına işaret eden İncirli, altın sarısıyla donanmış uçsuz bucaksız ovaların hem bölgeye hem de memlekete huzur verdiğini kaydetti.

Yiğitler köyünün önemine, bölgede yetişen gafgarıtın faydalarına ve özelliklerine değinen İncirli, kültürü, gelenek ve görenekleri yaşatan festivale katkı koyan herkesi kutladı.

Festivalin yapıldığı alanın engelli dostu olduğuna da dikkat çeken İncirli, herkesi kucaklayan mekanlar yaratan Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

-Karavezirler

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, 22 muhtarlığa hizmet verdiklerini belirterek, “Her zaman söylüyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz zor olanı başarıyoruz çünkü ben değil biz olarak hareket ediyoruz” dedi.

Yiğitler köyünün verimli toprağı, çalışkan insanıyla bilindiğini ifade eden Karavezirler, kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle ve yetiştirdiği değerli isimlerle beldenin önemli köylerinden biri olan Yiğitler’de düzenlenen festivale katılan, katkı koyan herkese ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

-Emir

Yiğitler Muhtarı Ali Emir de, festivalin yapılması için büyük emek veren Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

-Güçlühan

Yiğitler Köyü Güzelleştirme, Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği adına konuşan Zehra Güçlühan da, Gafgarıt Festivali’nin sadece bir eğlence değil aynı zamanda kültürün, tarihin ve değerlerin nesilden nesle aktarıldığı bir buluşma olduğunu belirtti.

Köy festivallerinin sadece gelenekleri yaşatmadığını aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirip, dostlukları pekiştirdiğini ifade eden Güçlühan, şunları kaydetti:

“Bu topraklar yalnızca bereketiyle değil, yetiştirdiği sanatçılar ve değerleriyle de anılır. Gölge Oyunu’nun usta ismi Mehmet Ertuğ, yazdığı kitaplarıyla geçmişe ışık tutan Sevil Emirzade ve koza işini geçmişten günümüze taşıyan Münise Özgür Mulla'yı unutmamak gerekir.”