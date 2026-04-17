Kıbrıs Veteriner Akademi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi, 23–26 Nisan tarihleri arasında Concorde Luxury Resort Hotel’de yapılacak.

“Veteriner Hekimlikte Bahar Günleri 12” kapsamında düzenlenecek kongre, akademi ile saha uygulamalarını bir araya getirerek sektöre katkı sunmayı ve katılımcıların mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Kongrede, Chris Chase, Paolo Moroni, Giovanni Gnemmi, Osvaldo Bogado Pascottini, Nicola Rota gibi uluslararası akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak.

Kongrede; fertilite yönetimi, meme sağlığı, süt kalitesi, sürü yönetimi ve modern tanı yöntemleri gibi başlıklar ele alınacak.

Organizasyon, bilgi paylaşımının yanı sıra farklı ülkelerden katılımcılar arasında yeni bilimsel iş birliklerinin kurulmasına da zemin hazırlayacak.

-Ergene

Kıbrıs Veteriner Akademi Başkanı Prof. Dr. Osman Ergene, kongrenin önemine dikkat çekerek, çiftlik hayvanlarında fertilite ve meme sağlığının hayvansal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından kritik bir yere sahip olduğunu anlattı.

Bu kongrede bilimsel bilgi ile saha uygulamalarını bir araya getireceklerini kaydeden Ergene, bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmasını ülke hayvancılığı açısından da büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.

Ergene, “Kongre sayesinde, dünyadaki en güncel bilimsel gelişmelerin ve modern uygulamaların yerel üreticilerimiz ve veteriner hekimlerimizle buluşmasını sağlayarak, KKTC’de hayvancılığın verimliliğini ve kalitesini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

Ergene, farklı ülkelerden alanında uzman akademisyenleri ve deneyimli veteriner hekimleri aynı platformda buluşturmanın ülkenin hayvancılık sektörüne doğrudan katkı sağlarak, kalıcı iş birliklerinin kurulmasına da zemin hazırlayacağını belirtti.