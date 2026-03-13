Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” 15 Mart Pazar günü yapılacak.
Dernek Başkanı M. Türkay Fotalı yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek yürüyüşte doğa farkındalığının arttırılarak, “Başka Kıbrıs Yok” mesajı verileceğini kaydetti.
Fotalı, Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısı önünde saat 9.00’da toplanılarak, konuşma ve halk dansları gösterisi yapılacağını, ardından saat 10.00’da ise yürüyüşün başlayacağını belirtti.
Yürüyüşün yaklaşık 7 kilometre olacağını kaydeden Fotalı, güzergah boyunca orkideler ile doğanın güzelliklerinin gözlemlenebileceğini ifade etti.
Fotalı, katılımın ücretsiz olacağı ve katılımcılara belge verileceğini dile getirdi.