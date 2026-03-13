14 Mart Tıp töreni yarın saat 10.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacak.

Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans salonunda yapılacak törende meslekte 50’nci ve 25’inci hizmet yılını dolduran hekimlere onur belgesi ve plaket de takdim edilecek.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, törende ayrıca özel ödül, kurumsal ve basın ödülleri de sahiplerini bulacak.

Buna göre, KTTB’nin kurumsal ödülünü tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy, özel ödülünü Dr. Sibel Siber, basın ödülünü ise Damla Dabiş ve Meltem Sakin alacak.

-Meslekte 50 yıl

1976 mezunu olarak meslekte 50’nci hizmet yılını dolduran plaket alacak hekimlerin ismi şöyle:

“Dr. Ahmet Tandoğdu, Dr. Altay Taşyürek, Dr. Bilge Türsoy, Dr. Emine Çelik, Dr. Emir Gül, Dr. Esin Arslansoyu, Dr. Fisun Işın, Dr. Gökmen Türsoy, Dr. Hasan Öztoprak, Dr. İlhan Alaçam, Dr. İsmail Bundak, Dr. Kıvanç Buhara, Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Dr. Murat Efecan, Dr. Mührüze Onar, Prof. Dr. Nahide Gökçora, Dr. Oktay Ayzer, Dt. Pertev Günday , Dr. Raif Cenksoy, Dr. Rasiha Serdaroğlu, Dr. Sevinç Çiner, Dr. Şaziye Güçlü, Dt. Vehbi Üngüder ve Dt. Zehra Lama.”

2001 mezun olarak meslekte 25’inci hizmet yılını doldurarak hekimler ise şunlar:

“Dt. Ahmet Karaca , Dr. Aysel Abi, Dr. Ayşe Sayılı, Dr. Ekim Yetkili, Dr. Erol Uçaner, Prof. Dr. Hamza Duygu, Dr. Hasan Birtan, Dr. Hasan Özyönüm, Dr. Hüseyin Tekerek, Dt. İpek Gürpınar, Dr. İsmail Serin, Prof. Dr. Levent Cerit, Dr. Dt. Lokman Onur Uyanık, Doç. Dr. Osman Beton, Dr. Ozan Emiroğlu, Dr. Ozan Tokmak, Prof. Dr. Özcan Gür, Dr. Özgür Türk, Doç.Dr. Özüm Buğdaycı, Dr. Serkan Dağdelen, Dt. Şule Seraç ve Dr. Vedat Uğurel."