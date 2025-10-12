Lefkoşa Belediyesi ile Atletizm Federasyonu iş birliğinde bu yıl 14. kez düzenlenen Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu başladı.

Maraton’un 21 km’lik koşusu saat 07.00’de, 10 km’lik koşusu 07.30’da başladı. 6-12 yaş gurubu çocukların katıldığı Çocuk Koşusu tamamlandı.

Maraton’un 4 kilometrelik Halk Koşusu ise saat 10.30’da başladı. Bu Koşuların startın LTB Başkanı Mehmet Harmancı verdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen maratondan elde edilecek tüm gelir, özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne spor kompleksi inşa edilmesi amacıyla Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacak.