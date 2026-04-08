Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşmeler sırasında tansiyon yükseldi. Hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısı ele alınırken hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, hükümetin toplumsal tepkilere rağmen yasa tasarısında ısrar etmesini eleştirirken konuşmasında “sahte diplomalılar” ifadesini kullandı.
Bu sözlerin ardından UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Hamzaoğulları’na “gerizekalı” ifadesiyle karşılık verdi. Söz konusu ifade üzerine CTP milletvekilleri tepki gösterdi ve Genel Kurul’da gerginlik arttı.
Yaşanan tartışmanın ardından Meclis Başkanı’nın ilgili ifadeyi tutanaklardan çıkardığı öğrenildi.