Polis Basın Subaylığı, Güzelyurt - Lefke Eski Anayolu üzerinde meydana gelen kaza ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 02:20 sıralarında, Güzelyurt - Lefke Eski Anayolu üzerinde, yönetimindeki JG 531 plakalı salon aracı Güzelyurt’dan Aydınköye doğru sürüş ehliyetsiz, süratli ve dikkatsizce kullanan Savaş Erdem SOYBAL (E-14) sola meyilli viraja geldiği esnada yolun solundan çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybedip bir ikametgahın bahçe duvarına, ardından da ikametgahın duvarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Savaş Erdem SOYBAL, olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."