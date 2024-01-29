Kanada'nın Kuzey Kutbu kuşağında batan 180 yıllık HMS Erebus gemisinin enkazında yapılan son keşifte, su altı ekibi önemli eserler buldu. Parks Canada'nın su altı ekibi, geminin kalıntıları arasında korunmuş bir dizi değerli eşya keşfetti. Bu eşyalar arasında tabancalardan mühürlü ilaç şişelerine, oltalardan denizci sandıklarına kadar çeşitli öğeler yer alıyor.

Gemi, 1845'te Kuzeybatı Geçidi'ni bulmak amacıyla yola çıkan bir keşif gezisi sırasında kayboldu. Geminin bulunmasının ardından, yapılan son keşifte, Teğmen Henry Dunda Le Vesconte'ye ait olduğu düşünülen bir kamarada sağlam bir termometre, deri ciltli bir kitap kapağı ve pirinç bir makaralı olta gibi eserler ortaya çıktı.