Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların görüldüğü ihbarı yapıldı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yapılan dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı. Yapılan incelemelerde, tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli yat ile eşleştiği tespit edildi.

Yukay'ın cesedine ulaşıldı.