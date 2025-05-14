Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yılı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde düzenlenen etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” dün Gençlik Meşalesi’nin yakılmasıyla başladı. Hafta boyunca öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü, dans gösterileri ile sportif, kültürel, sosyal ve çevresel etkinlikler yapılacak.

- “Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası” ve “Geleneksel Birkan Uzun Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz Doğa Yürüyüşü”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, bugün, Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası etkinliğine katılacak. Turnuva, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde saat 10.00’da başlayacak.

Aynı saatlerde “Geleneksel Birkan Uzun Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz Doğa Yürüyüşü” yapılacak. Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölge okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, Birkan Uzun Selvili Tepesi bölgesine yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirecek.

- 3x3 Basketbol Turnuvası yarın

Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, yarın saat 10.00’da başlayacak ve iki gün sürecek 3x3 Basketbol Turnuvası’na katılacak. Etkinlik, Merkez Lefkoşa’da (Açık Pazar) yer alacak.

- Tolga Kınacı Plaj Hentbol Turnuvası cuma günü

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı ve Tolga Kınacı anısına düzenlenecek Hentbol Turnuvası ise cuma günü düzenlenecek. Saat 10.00’da başlayacak turnuva, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde yer alacak.

- Öğrencilerin devlet protokolünü ziyaretleri devam edecek

Etkinlikler kapsamında çeşitli okullardan oluşan öğrenci heyetleri protokol ziyaretlerine devam edecek.

Yarın Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri 09.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri 10.00’da Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi, Esin Leman Lisesi öğrencileri 11.00’de Başbakan Ünal Üstel’i, Anafartalar Lisesi öğrencileri 11.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’yü, Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri ise 11.00’de Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’yı ziyaret edecek.

Cuma günü ise 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileri 10.00’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı, Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri 10.30’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri ise 11.00’de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret edecek.

Kaymakamlıklardan verilen bilgiye göre, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçelerde de çeşitli anma programları ve etkinlikler yapılacak.

-Resmi kutlamalar pazartesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi kutlamaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun pazartesi saat 08.00’de BRT’de yapacağı konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa’da düzenlenecek devlet töreni saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Pazartesi saat 18.00’de Lefkoşa merkez okulları ve üniversitelerden öğrenci ve öğretmenler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyonlar, kulüpler ve dernekler, sivil toplum örgütleriyle halkın katılımıyla “106. Yıl Korteji” yapılacak.

- Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 09.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak; öğrenciler tarafından şiirler ve marşlar okunacak. Tören öncesinde, öğrencilerin katılımıyla “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla Zafer Anıtı’na yürüyüş düzenlenecek.

Gazimağusa’da ayrıca öğrencilerin katılımıyla “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu gerçekleştirilecek. Etkinlik, 15 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’da Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilecek.

- Girne’deki törenler

Girne’de Atatürk Büstü’nde düzenlenecek tören saat 08.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okunması ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla tören sona erecek.

Saat 18.00’de ise Ramadan Cemil Meydanı’ndan Atatürk Büstü’ne doğru kortej düzenlenecek.

- Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören ise Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Kurtuluş Lisesi öğrencileri tarafından şiir okunacak. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Aysun Candan Özada yapacak.

- İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek

İskele’deki tören, 09.30’da Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Tören programı kapsamında, bölge okullarının bayrak ve flama ekipleri Bekirpaşa Lisesi önünde toplanacak ve bando eşliğinde tören alanına yürüyecek.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata’ya Cevabı ve şiirler okunacak; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise İskele EVKAF Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Emren Bitirim yapacak.

- Lefke’deki tören 08.45’te

Lefke’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri şiirler okuyacak; günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ise okulun Tarih Öğretmeni Emine Direktör tarafından Kaymakamlık adına yapılacak.

- Akdoğan

Akdoğan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Polatpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Salih Şah günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Atatürk’ün “Gençliğe Hitabesi” ve “Gençliğin Ata’ya Cevabı” okunacak. Program, oratoryo sunumu ile “19 Mayıs ve Mustafa Kemal Atatürk” ile “Atatürk Kurtuluş Savaşı” adlı şiirlerin seslendirilmesiyle devam edecek. Tören, Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin halk dansları gösterisiyle sona erecek.