ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün, atılan her adımda Atatürk'ün bıraktığı mirasın korunması, O’nun ideallerinin canlı tutulması, akıl ve bilim yolundaki ilerleyişi sürdürerek, ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine taşıma hedefine birlik ve beraberlik ruhuyla ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, bu yolda ilerlerken, tarihe ve kültüre sahip çıkılması, geçmişten alınan güçle, geleceğe emin adımlarla yürünmesi, her alanda daha ileri adımlar atarak, ülkeyi daha güçlü kılacak projelere imza atılması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle BRT’den yaptığı açılış konuşmasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

-Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumlarını serpişinin 105. yıl dönümü…

19 Mayıs 1919'da, İstanbul'un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra, Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumlarını serpişinin 105. yıl dönümünün kutlandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan bu büyük mücadele, Türk milletinin kararlılığıyla zaferle sonuçlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır.” dedi.

19 Mayıs’ın, tarihin seyrini değiştiren, Türk milletini özgürlüğe kavuşturan ve Cumhuriyet'e ulaştıran, kritik bir dönemeç olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basıp özgürlük meşalesini yakarak Kurtuluş Savaşını başlatmasının 105’inci yıl dönümünde, tüm halkımızı ve gençlerimizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda temel adım olan bu kutlu günü, ülkenin dinamik gücü olarak gördüğü Türk gençliğine emanet ederek, gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiş ve doğum günüm dediği 19 Mayıs'ı, Türk gençliğine armağan etmiştir.”

Yarınların teminatı olduğunu belirttiği gençlere de seslenen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşte bu yüzden, her fırsatta sizlere duyduğu güveni ve verdiği önemi dile getiren Atatürk’ün izinde yürümeye devam etmeli, onun değerlerine sahip çıkmalı ve her alanda ülkenizin kalkınması, refahı ve huzuru için var gücünüzle çalışmalısınız.

Bugün, attığımız her adımda Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası korumalı, onun ideallerini canlı tutmalı, akıl ve bilim yolundaki ilerleyişimizi sürdürerek, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşıma hedefimizde birlik ve beraberlik ruhuyla ilerlemeliyiz.

Bu yolda ilerlerken, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmalı, geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürümeli, her alanda, daha ileri adımlar atarak, ülkemizi, daha güçlü kılacak projelere imza atmalıyız.

Bu noktada, sizlerin, Atatürk'ün çizdiği rotada ilerleyeceğinize, Cumhuriyete sahip çıkacağınıza ve kendinizi her alanda geliştirerek daha sağlam temellere dayalı bir geleceği inşa edeceğinize olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, tarihini bilen, geçmişine sahip çıkan, aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan, fikri hür, vicdanı hür Türk gençliğinin ve Türk Milletinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sevgi ve saygıyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.

Bayramınız kutlu olsun...”

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımlayarak, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gurur ve coşkuyla kutluyor, gençlerimizi sevgiyle kucaklıyorum.” dedi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“ Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Büyük Zafer’e giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs, Türk Milleti’nin her türlü işgale karşı çıktığı, kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa olan inancının, özgür yaşamak için milletçe gösterdiği çabanın adıdır. Atatürk’ün 105 yıl önce Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı, tüm mazlum milletler gibi Kıbrıs Türk Halkı’na da ilham kaynağı olmuş ve bugün geleceğimizin teminatı gençlere bayram edilmiştir.

Bu anlamlı günün 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, varoluş mücadelesinin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk gençliğinin, Türk gençliğini örnek alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıktığını belirtti.

Arıklı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 105 yıl geçtiğini kaydeden Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Atatürk, ‘benim ümidim gençliktir’ diyerek bu anlamlı gün, Türk gençliğine ithaf etmiştir. Türk gençliği Atatürk'ün emanetine sahip çıkarken, Kıbrıs Türk gençliği bunu örnek alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sahip çıkmaktadır.

Gençlerimiz, sağlıklı ve dinç bireyler olarak yetişmenin farkındalığına sahip bir şekilde kendilerini ülkenin geleceğinde etkin bir rol almaya hazırlamaları bizlerin en büyük dileğidir.

19 Mayıs, gençlerin sporla olan bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirir, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkma bilincini artırır.

Atatürk'ün gençliğe olan güveni ve inancı, fikirleri ile birlikte yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anar, Türk gençliğinin bayramını en içten dileklerimle kutlarım”.

HASİPOĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre mesaj şöyle:

“19 Mayıs 1919. Türk Milleti’nin kaderini değiştirdiği, istiklaline sahip çıktığı bir gün olarak tarihteki yerini almıştır…Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Kurtuluş Mücadelesi, hala Kıbrıs Türk Halkı için de bir ışık olmuştur…Bu tarihi gün, ülkenin ve milletin sağlam temeli gençlere armağan edilmesiyle de egemenlik ve gelecek perspektifi bir araya getirilerek, tüm dünyaya müstesna bir örnek teşkil edilmiştir…Kıbrıs Türk Gençliği de kendi benliğine, geleceğine, devletine, Atatürk’ün aydınlık hedefleri doğrultusunda sahip çıkmaya devam edecektir.

Kıbrıs Türk Gençliği’nin, kendi devletinde özgürce yaşaması, karar mekanizmalarında daha etkin yer alması, Kıbrıs Adası’nda kendi sınırları içerisinde, fikri hür vicdanı hür yetişmesi, önemi her geçen gün daha da artan egemen eşitliğinin kalıcılaşması için bizlerde de elimizden gelen katkıları koymaya devam edeceğiz

Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak Türk gençliğine armağan ederken, UBP de kurulduğundan bugüne, yakılan bu meşaleyi, kendi güneşi olarak görmüş, bağımsızlık karakterini muhafaza etmiş, kendi topraklarımız üzerinde egemenliğimizi savunmuştur.

Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Türk Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi, milletimize hizmet eden ve aramızda olmayan tüm Devlet adamlarını rahmetle, aramızda olanları saygı ve sevgi ile anıyor, Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını candan kutluyorum.”