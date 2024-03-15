Çevre ve geri dönüşüm alanındaki emekleriyle ülkemizde takdir edilen Turgül Tomgüsehan, Karaoğlanoğlu İlkokulu çocukları hayrına yürütülen proje çerçevesinde 19 Mayıs Türk Maarif Koleji tarafından düzenlenen konferansta genç dimağlara yönelik düzenlenen konferansta bilgiler verdi.

Konferansta daveti yapan başta Fide Tuğaç ve okul Müdürüne teşekkür eden Tomgüsehan, bu projenin babası Ahmet Said Sayın’a teşekkürlerini sundu.

“Bir nebze olsun gençlere çevre, vatan sevgisi, yurt sevgisi, ülkemize aidiyet bilinci aşılayabildiksek ne mutlu bize..” diyen Tomgüsehan, gençlerle çevreyi, geri dönüşümü, bilinçli bireyler olmayı, çevremiz ile ilgili hukuki mevzuatı bunların yanında yürüttüğümüz projenin detayını konuştuk.. geldiğimiz nokta bugüne kadar katkı koyan herkesin eseridir.. yola devam..kendini bu coğrafya ait hissedebilen herkese son söz: “Başka Kıbrıs Yok” ifadelerini kullanarak çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.