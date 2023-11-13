Bafra köyü çemberi ile oteller bölgesi çemberi arasındaki anayol üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki 255 promil alkollü sürücü yoldan çıkarak palmiye ağacına çapıp takla attı ve bahçe tellerine çarparak yaklaşık bir metre derinliğindeki arazi içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, yaralanan araç sürücüsü Mahmut Demir (E-19), yolcular Farukhan Yeşilalp (E-24), Oğuzhan Çelik (E-24), Niyazi Turan (E-28), Kadir Demir (E-19), Mustafa Berk Ümütlü (E-23) ve Mehmet Pala’nın (E-22) tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.