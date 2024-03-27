Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Doğukan Yiğit Ünlü (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sami SEVİNÇ (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.