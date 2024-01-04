1972 yılında Türkiye İş Bankası tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ta Bayram” ve “Yeşil Ada Kıbrıs” isimli kısa tanıtım filmlerinin 50 yıl sonra ilk gösterimleri yapıldı.

Lefkoşa AKM’de yer alan gösterime, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve diğer yetkililer katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye İş Bankası, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ve TİKA işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, ilk olarak kısa filmlerin gösterime hazırlanması ile ilgili tanıtım filminin gösterildi.

- Sadrazam

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam burada yaptığı konuşmada, gurur gecesine katılan herkese teşekkür ederek, arşivin, toplumlar için önemine işaret etti.

Sadrazam, devletin arşivlerini toplamak, korumak yanında geliştirmek için de yaptıkları çalışmaları anlatarak, arşivlerin, devletin, halkın ve halk içindeki çeşitli çevreleri için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Daire olarak ulusal hafızayı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için sadece yazılı değil, görsel ve işitsel arşivlere verdikleri önemi anlatan Sadrazam, Kıbrıs Türk halkının kültür sanat siyaset ve her alana dair arşivlere önem verdiklerini, bu arşivlerin halk tarafından da talep edilir hale geldiğini ifade etti.

Sadrazam, hazırlanan filmlerin, Kıbrıs Türk halkının yakın tarihini, varoluş mücadelesini anlattığını belirtti.

Filmlerde Kıbrıs Türk halkının onurlu duruşunu, umudunu hiçbir zaman yitirmediğini, vatan sevgisini, hür ve bağımsız bir şekilde yaşama azmini, geleceğini hiçbir şekilde satmayacağını ve sağlam karakterini göreceklerini ifade eden Sadrazam, filmlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli Arşiv’de bulunan filmlerin TRT’ye gönderilerek restore dildiğini ve dijital sisteme aktarıldığını kaydeden Sadrazam, filmlerin hazırlanmasındaki öncü rolü ve restorasyon sürecindeki desteklerinden dolayı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine, TİKA'ya, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) ve Türkiye İş Bankasına teşekkürlerini iletti.

Konuşmanın ardından Türkiye İş Bankası tarihsel tanıtım filmi gösterildi.

- Akşahin

Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin de, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye İş Bankası’nın 70 yıldır Kıbrıs’ta hizmet verdiğini ve Kıbrıs Türk halkına karşı sadece bankacılık değil, tarihi sorumluluğunu da paylaştığını söyledi.

Kıbrıs’ta şube açan ilk Türk bankası olduğunu ifade eden Akşahin, milli mücadele döneminde adada yaşayan Türklerin ekonomik sıkıntılarını aşmasına destek için kurulduğunu söyledi ve o dönemde yapılan çalışmaları anlattı.

Mücadele döneminde Kıbrıs’a milli bir banka açılması için dile getirilen açıklamalar sonrası banka tarafından yapılan çalışmaları anlatan Akşahin, ilk şubenin 21 Şubat 1955 yılında açıldığını, İlk hukuk danışmanının da Rauf Denktaş olduğunu belirtti ve rahmetle andı.

KKTC’nin bugünkü gelişiminde bankanın bir katkısının olmasından duydukları manevi değeri vurgulayan Akşahin, bankanın ekonomik gelişim yanında varoluş mücadelesine verdiği desteği de anlattı.

Milli mücadele döneminde şehit olan banka çalışanını ve tüm şehitler anan Akşahin, Kıbrıs Türk halkının her aşamada yanında olan bankanın bugün de her aşamada yanında olduğunu vurguladı.

- Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, tarihi bir gece yaşadıklarını belirtti. Töre, geçmişini bilmeyen toplumların geleceğe emin adımlarla yürüyemeyeceğine vurgu yaparak, filmlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli mücadele yıllarında, o zor yıllarda öğrenci olduğunu ancak o dönemi çok iyi hatırladığını, çekilen acıları iyi bildiğini ifade eden Töre, bu zor dönemde halkın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye İş Bankası’na teşekkür etti, o dönemde verilen mücadeleyi anlattı.

Türkiye İş Bankası’nın da o dönemde görevlendirdiği yetkililerle Kıbrıs Türk halkının direnişine destek verdiğini beliren Töre, milli davaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının o dönemde Türkiye’ye be Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığının bugünkü gibi çok yüksek olduğunu ifade eden Töre, geçmişi unutmamak adına hazırlanan filmlerin önemine vurgu yaptı.

Töre, geçmişe sahip çıkan ve gelecek nesillere taşıyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından “Kıbrıs’ta Bayram” ve “Yeşil Ada Kıbrıs” kısa tanıtım filmlerinin gösterimi yapıldı.

- Tatar

Gösterimin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk önce o dönemde bu filmleri çekenlere ve muhafaza edenlere teşekkür etti.

Tatar, bugün de bu filmi hazırlayanları ve tarihi geleceğe taşıyanları tebrik ederek, filmlerde Kıbrıs mücadelesinde çok değerlerin gelip geçtiğini, Kıbrıs tarihinin bir dönemini izlediklerini, o dönemde kendilerinin de çocuk, öğrenci olduklarını işaret etti.

O zor yıllarda yüreklerinin hep Türk askeriyle, özlemiyle ve umutla geçtiğini, kalplerinde hep millet vatan sevgisi olduğunu anlatan Tatar, Barış Harekatı ile bugün devlete kavuştuklarını söyledi.

Kıbrıs’ta tarih ve destan yazdıklarını, bu filmlerin o yüzden değerli önemli olduğunu işaret eden Tatar, ülkede mücadele yürütülürken geleceğe hep umutla bakıldığını, ama mücadelenin bugün de devam ettiğini kaydetti.

BM Genel Sekreterinin kişisel özel temsilcisinin yapacağı ortak zemin var mı yok mu ziyaretlerine işaret eden Tatar, resmi müzakere sürecine de ondan sonra geçileceğini belirtti.

Bu alanda mücadele devam ederken uluslararası baskıların da devam ettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının devlet sahibi olduğunu, bölgesinde gelişen yükselen bir devleti olduğunu vurguladı.

KKTC’nin Türk dünyası içinde doğu Akdeniz’de önemli bir değere sahip olduğunu belirten Tatar, verilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

İş Bankasının da bu süreçte milli anlayışın gelişmesinde korunmasında etkili olduğunu işaret eden Tatar, “milli davayı bize yakışır şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Bu çalışmanın örnek olması ve geçmişin, tarihin geleceğe taşınmasını temenni eden Tatar, filmin oluşmasında emeği geçenleri kutladı.

Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi.