Merhum öğretmen-yazar Esat Faik Muhtaroğlu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen kompozisyon yarışmasında ödüller dün dağıtıldı.

Geleneksel hale getirilen yarışma bu yıl da aile ve Lapta İlkokulu’nun iş birliğiyle yapıldı.

Konu başlığının "iletişim araçlarının öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri" olarak seçildiği yarışmada başarılı öğrencilere, Lapta İlkokulu’ndaki 23 Nisan törenlerinde plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Törende aile adına konuşma yapan Zafer Muhtaroğlu, babası Esat Faik Muhtaroğlu’nun 36 yıllık öğretmenlik yaşamı boyunca ve yayınladığı dokuz kitap ile eğitime çok önemli katkılar yaptığını ifade ederek etkinliğe ev sahipliği için Lapta İlkokulu idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.