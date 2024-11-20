Kıbrıs Otizm Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle, her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin, her çocuğun eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve korunma gibi temel haklarını güvence altına aldığı ancak maalesef, özellikle özel gereksinimli çocukların, bu haklara erişimde birçok engelle karşılaştığı belirtildi.

Her çocuğun bireysel farklılıkları ne olursa olsun, nitelikli bir eğitime erişim, toplumun eşit ve aktif bir bireyi olarak yaşama, sosyal etkinliklere katılma, sevgi, saygı ve destek görme hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Kıbrıs Otizm Derneği'nin toplumda farkındalık yaratmaya, ailelere destek sunmaya, eğitimcilerle birlikte yürümeye ve çocuklar için daha kapsayıcı bir dünya inşa etmeye kararlı olduğu yineledi.

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Her çocuk eşit derecede özel ve değerlidir. Şimdi tüm farklılıkları kucaklama ve birlikte yaşam inşa etme zamanı! sınıfta, sokakta, markette, parkta, sanatta, bilimde ve her yerde biz de varız ve var olmaya devam edeceğiz."