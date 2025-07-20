20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünde, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün KKTC’ye gelecek. Erdoğan bugün Atatürk Anıtı ve Dr. Küçük Bulvarı'nda düzenlenecek törenlere katılacak.

-Kutlamalar dün Tatar’ın konuşması ve 21 pare top atışıyla başladı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, dün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRTK’dan yaptığı konuşmayla başladı.

-Törenler

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, dün saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde düzenlendi.

Protokol sırasına göre çelenklerin Şehitliğe sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilen tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Bu törenin ardından saat 18.30'da Kıbrıs Türkünün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarında tören yapıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarındaki tören ise yine dün saat 19.00’da yapıldı.

Törende, Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Anıt Özel Defteri imzalandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de dün saat 19.30'da Meclis bahçesinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci Yıl Dönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

-Bugün ilk tören Yavuz Çıkarma Plajı’nda yapıldı

Bugün ilk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda gerçekleştirildi.

Törende, protokol sırasına göre denize çelenkler bırakıldı, Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından Aydıncık’tan getirilen bayrak teslim edildi ve 21 pare top atışı yapıldı.

Saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından meşaleler yakıldı.

-Lefkoşa Şehitler Anıtı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bugün Lefkoşa’daki ilk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapıldı. Saat 08.00’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

-Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören

Bugün saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Anıt Özel Defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla tören tamamlanacak.

-Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni…

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 18.30’da başlayacak.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından resmigeçitle sona erecek.

- Cumhurbaşkanlığı resepsiyon düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu saat 20.0’de başlayacak ancak kutlamalar 21.00’den itibaren kabul edilecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ilçelerde ve diğer bazı yerleşim yerlerinde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

-Girne

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit töreniyle devam edecek. Tören, saat 18.00’de Solo Türk Yıldızlarının gösterisiyle son bulacak.

-Güzelyurt

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta bugün iki ayrı tören düzenlendi

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.00’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erdi.

Müze önündeki tören saat 09.15’te yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiir okunmasının ardından resmigeçitle tören sona erdi.

-İskele

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da başladı. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu; tören birlikleriyle halkın bayramı kutlandı. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlandı.

-Lefke

20 Temmuz Lefke'de iki törenle kutlanıyor. İlk tören saat 18.00'de Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören saat 18.30’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlikteki törende özel defter imzalanacak ve din görevlisi şehitler için dua okuyacak.

Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunması ve halk dansları gösterisinin ardından tören, geçit töreni ile tamamlanacak.

-Mehmetçik

Mehmetçik Atatürk Anıtı önündeki tören de saat 09.00’da başladı.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunmasıyla tamamlanacak.

-TDK’ya ait savaş gemileri 20 Temmuz vesilesiyle halkın ziyaretine açıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC’de liman ziyareti yapıyor.

GKK Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, bugün 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demir yerinde halkın ziyaretine açıldı.

TCG Bandırma Gemisi’ne ziyaret Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtasıyla sağlanacak.