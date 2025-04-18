20. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında dünyaca ünlü keman virtüözü Daniil Bulayev resital verecek.

Bulayev Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin bu yıl Turizm Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla düzenlediği festivalde 20 Nisan Pazar gecesi sahne alacak.



Bellapais Manastırı'nda yer alacak ve saat 20.00'de başlayacak resitalde Bulayev' e piyanist Maxim Tanichev eşlik edecek.

Resitalde F. Kreisler, C. Schumann, A. Ginastera, M. Weinberg ve E. Bloch' un yapıtları seslendirilecek.

14 Mayıs'a kadar 12 farklı konsere ev sahipliği yapacak bu yılki festival kapsamında verilecek konserler için biletler 400, 500 ve 600 TL'ye Deniz Plazalar, Bellapais Gardens, Kybele, Bellapais Manastır girişinden veya online olarak gişekibris.com ile kibrisbiletcim.com' dan temin edilebilecek.

20. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali'in programı şöyle:

“20 Nisan Daniil Bulayev & Maxim Tanichev Keman - Piyano Resitali; 24 Nisan Trio Elegance & Tango Duo

26 Nisan KoroPopsesli & Sonare Çoksesli Korosu; 29 Nisan Hasan Minalay Piyano Resitali, 2 Mayıs Baroque in Bellapais; 5 Mayıs Pelin Ece Acar Piyano Resitali; 6 Mayıs Kyrenia International Choir; 7 Mayıs Lignum Ensemble; 10 Mayıs Aeterna Piano Trio; 12 Mayıs Püren Eda Gözer Viyolonsel Resitali; 14 Mayıs Hüseyin Kırmızı Piyano Resitali.”