81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedbir amaçlı Koronavirüs şüphesiyle yatışı yapılan Gencebay’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Gencebay, gözetim altında tutulurken, eşi Sevim Emre ve yakınları sanatçının yanında bulunuyor. Sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan açıklamada, tedavinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

81 yaşındaki Orhan Gencebay, müzik kariyerinde Türk sanat müziği ve arabesk müziğin öncülerinden biri olarak biliniyor. Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Gencebay’ın, sevdiklerinin desteğiyle süreci atlatması bekleniyor.