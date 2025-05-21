Girne’ye bağlı Ilgaz köyünde yaşayan ve bugün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Cemil Yaman Avcı’nın yaşamına son verdiği açıklandı.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, yapılan ileri soruşturma sonucunda Avcı’nın yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

- Alagadi'de hayatını kaybeden Nurseyidev’in ölüm sebebi boğulma

Alagadi’de 18 Mayıs günü eşini kurtarmak amacıyla denize giren ancak dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 34 yaşındaki Bayram Nurseyidev’in otopsisinde ölüm sebebinin “suda boğulma asfiksi” olduğu belirlendi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.