23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Değirmenlik’te bulunan Atatürk Büstü önünde askeri tören düzenlendi.
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törende anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü 23 Nisan dolayısıyla Mehmetçik İlkokulu’nda etkinlik düzenledi
Tören, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Ertan Önal’ın anıt özel defterini imzalanmasıyla son buldu.