Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'nı bugün imzalıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün saat 10.00’da imzalanacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması ardından Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

Başbakan Ünal Üstel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması imza töreni için dün akşam Ankara’ya gitmişti.

2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması’nda KKTC’de gerçekleştirilecek yeni projeler ve halihazırda devam eden projeler için sağlanacak mali desteklerin yanında, sektörlerin güçlendirilmesine yönelik önemli kredi ve hibe destekleri de yer alıyor.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkililerinin, “KKTC’nin her alanda içinde barındırdığı büyük potansiyelin ortaya çıkarılması, KKTC’nin teknik altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret hacminin ve üretim imkanlarının artırılması, sağlanan desteklerin yerinde, etkin ve verimli kullanılması ve Türkiye ile KKTC arasında bulunan sarsılmaz ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi” vizyonuyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öncelikli ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırladıkları 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması’nın “önemli sayıda proje ve reformun kısa süreler içerisinde hayat bulmasına büyük katkı yapacağı” vurgulandı.