Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, çevreyi korumak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Çevre Günü’nün, doğanın sunduğu değerleri hatırlamak, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma taahhüdünü pekiştirmek için bir fırsat olduğu vurgulanan mesaj şöyle sürdü:

“Ülkemiz, doğal güzellikleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle büyük bir hazineye sahiptir ve bu değerleri korumak hepimizin sorumluluğudur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, çevremizi korumak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek için kararlıyız. Doğal kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakma taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Dünya Çevre Günü'nü kutlarken, doğaya olan sevgimizi ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlayalım. Hep birlikte, daha temiz, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edelim.”